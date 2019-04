Disney dévoile sa plateforme vidéo Disney+

La très attendue plateforme de streaming vidéo Disney+, future rivale de Netflix, sera disponible à partir du 12 novembre aux Etats-Unis à 6,99 dollars par mois, a annoncé le géant des médias et du divertissement jeudi.

La plateforme, qui sera progressivement étendue à d'autres régions du monde dans le courant de l'année prochaine, proposera le catalogue des productions Disney mais aussi Pixar, les franchises Star Wars et Marvel mais aussi des programmes de la chaîne National Geographic, ont indiqué les responsables du groupe lors d'une présentation aux investisseurs retransmise sur internet.

Le film «Captain Marvel» actuellement en salles sera disponible en exclusivité dès le lancement, ont ajouté les responsables du groupe. Le lancement de la plateforme se fera donc au dernier trimestre 2019, le premier trimestre de son exercice budgétaire 2020, qui est décalé par rapport à l'année civile. La plateforme proposera aussi des contenus originaux, notamment une série Marvel, a-t-il été précisé.

Disney a finalisé fin mars l'acquisition des studios Fox, fondés en 1935 à Los Angeles, et d'autres actifs du groupe de Rupert Murdoch, dont les chaînes de télévision FX et National Geographic.

Le marché du streaming --dominé par Netflix et ses 140 millions d'abonnés-- est le passage désormais incontournable pour les groupes de médias et technologiques. Amazon est aussi présent via Prime Video mais Apple vient d'annoncer sa propre plateforme, Apple TV+, prévue pour cette année mais sans donner de date précise ni de prix. WarnerMedia, ex-Time Warner racheté par l'opérateur télécom AT&T, devrait aussi se jeter dans la bataille cette année, avant NBCUniversal (groupe Comcast) l'an prochain. (afp/nxp)