«Downton Abbey», de la série au film, s’égare

On voit bien ce qui motive les producteurs lorsqu’ils mettent en chantier un film tiré d’une série à succès. Tenter de réitérer ce succès-là sur grand écran, en attirant dans les salles les fans de la série plus quelques autres. On voit pourtant mal qui d’autre cela pourrait intéresser, tant l’affaire est amidonnée et corsetée, jusqu’à ôter toute sève à cette histoire et tout relief à ses personnages.

Les six saisons de cette série britannique se voient donc couronnées par un film qui ressemble à un long épisode supplémentaire dans lequel la famille Crawley doit se mettre en quatre pour accueillir la famille royale, soit le roi et la reine d’Angleterre, dans leur vaste domaine. On se demande bien d’ailleurs ce qu’ils peuvent y trouver, tant le lieu suinte d’ennui et les conventions.

Un maigre espoir résidait dans les apparitions de Maggie Smith, qui sauve toujours quelques meubles en route. Las, elle n’a l’air de figurer ici que pour des raisons alimentaires et ne réussit jamais à faire décoller l’affaire, ne serait-ce que de quelques centimètres. Et pendant ce temps, on retombe dans le soporifique. Quasi rien à sauver dans ce produit calibré et sans âme.

Histoire, Royaume-Uni, 122’. Cote: *