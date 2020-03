«En avant», un voyage parsemé de magie Pixar

Ian et Barley sont bleus, rigolos et attachants, mais ce ne sont pas des Schtroumpfs. Ce sont deux elfes des temps modernes que tout oppose. Le héros est un cadet timide, qui manque totalement de confiance en lui, auquel la plupart des jeunes spectateurs s’identifieront. Son grand frère, c’est l’ado rebelle un peu bêta, fan absolu de médiéval fantastique et de son van tuné, baptisé «Guenièvre».

Dans la famille Lightfoot, il manque le père. Barley, l’aîné, ne l’a connu que très brièvement et en raconte en boucle quelques souvenirs flous à son petit frère. Jusqu’à ce que la magie fasse une entrée remarquée dans le foyer, bien plus fascinante que toutes les technologies d’une société moderne, qui pourrait permettre aux frangins d’entrevoir leur paternel.

Comme souvent en animation désormais, les références sont nombreuses. Il y a du «Harry Potter», «Seigneur des Anneaux», «Game of Thrones», «Star Wars» et même un peu de «E.T.» dans cette dernière fable de Pixar.

Heureusement, car ces clins d’œil couplés à des références au bestiaire imaginaire, tiennent de bouées de sauvetage pour empêcher de sombrer dans une abondance de bons sentiments. Magique voire émouvant pour les petits, sans vraie surprise pour leurs parents.