Fanny Bräuning à nouveau honorée à Soleure

La Bâloise Fanny Bräuning remporte à nouveau le Prix de Soleure, prestigieux prix doté de 60'000 francs.

En 2009, Fanny Bräuning, qui n'avait alors que 33 ans, avait déjà reçu ce prix pour son premier long métrage «No More Smoke Signals». Dans son nouveau documentaire «Immer und ewig», elle suit ses parents, qui à bien des égards mènent une vie inhabituelle. Sa mère Annette est atteinte de sclérose en plaques et son père Niggi s'occupe de sa femme avec dévouement depuis 20 ans.

Le couple, qui a soif d'aventure, ne veut pas se restreindre. Niggi a donc développé un camping-car adapté aux personnes handicapées. Fanny Bräuning les a accompagnés dans leurs voyages en Europe. Le jury a salué «l'histoire d'un couple extraordinaire et leur volonté inébranlable de marcher ensemble dans la vie, malgré toutes les épreuves».

Prix du public pour «Gateways to New York»

Le Prix du public, doté de 20'000 francs, a été attribué à Martin Witz pour son documentaire «Gateways to New York». Le réalisateur y raconte l'histoire de l'ingénieur suisse Othmar H. Ammann, qui émigra à New York en 1904 et qui y a redéfini l'art de construire des ponts.

Une récompense un peu inattendue, puisque M. Witz faisait face pour ce prix à de sérieux adversaires comme Stefan Haupt («Zwingli») ou Bettina Oberli qui présentait, avec «Le vent tourne», son premier long-métrage en français.

La directrice des Journées de Soleure Seraina Rohrer peut tirer un bilan positif de cette 54e édition. Selon les premières projections de jeudi, la fréquentation a légèrement augmenté cette année avec plus de 64'000 visiteurs. (ats/nxp)