François Ozon rend justice envers et «Grâce à Dieu»

François Ozon, scénariste et réalisateur de «Grâce à Dieu», explore quasi en direct les arcanes de la pédophilie religieuse. À peine détaché de la réalité par deux cartons préventifs en générique qui insiste sur la présomption d’innocence, son film suit la quête à Lyon, en 2015, d’un ancien scout, Alexandre Hezez-Dussot, abusé sexuellement par le père Bernard Preynat. Ces exactions, sur lui et ses camarades, auraient été répétées de la fin des années 1970 aux années 1990. D’autres victimes de ce prêtre toujours en exercice, rejoignent sa cause. Au vu de l’inaction des autorités religieuses, sa geste prend une ampleur déterminante, se fonde en une association La parole libérée qui réclame désormais que soient condamnés les complices silencieux des pédophiles, tel le cardinal Barberin. Verdict le 9 mars. En l’attendant, «Grâce à Dieu» rend justice.

S’il a grandi dans une famille catholique bourgeoise, François Ozon, cinquantenaire toujours rebelle du cinéma français, ne semblait a priori pas ici chasser sur ses terres d’élection. Certes, le styliste brille dans les zones glauques de l’âme humaine et y ourdit à la chaleur des sexes les sensations les plus troublantes. De «Gouttes d’eau sur pierres brûlantes» en «5 x 2» et autre exercice en «Piscine», l’émule de Rainer Werner Fassbinder ou de Pedro Almodóvar s’est imposé en maître du clair-obscur transgressif. Même s’il sait surprendre, le voir en chamailleur comique de «Huit femmes» et «Potiche». Pas sûr que «Grâce à Dieu», lui valent autant de joyeuse popularité, même nimbé de prix festivaliers à Berlin ou de soufre judiciaire.

Noyauté d’une gravité obstinée, sa «fiction basée sur des faits réels» se passe des artifices chers au réalisateur et exerce un pouvoir contagieux dans le dénuement. Au contraire du magnifique «Spotlight» sur le même thème en 2015, qui voyaient d’héroïques reporters justiciers ferrailler contre le Vatican, aucun des protagonistes ne provoque l’empathie. Alexandre (Melvil Poupaud) pose en prototype bourgeois, avec femme, enfants et appartement parqueté. Quand il se décravate sur son enfance spoliée, sa mère pincée lui rappelle le jugement paternel: «Tu as toujours remué la merde!» Longtemps, «trop gentil, trop poli», ce croyant pur et dur, homme posé, aura foi dans la justice du Cardinal Barberin. Ne lui a-t-il pas promis: «Croyez-moi, je ne manquerai pas de courage»? Anecdote révélatrice, le réalisateur François Ozon, champion du montage allusif, fait suivre cette profession de foi d’un plan sur le sinistre père Preynat. Tel le loup dans la bergerie, le vieil homme fait répéter l’Évangile à ses innocentes ouailles: «Laissez venir à moi les petits enfants».

D’autres éclats scintillent dans cette sombre chronique qui revendique la sobriété courtoise et se place sous l’emprise des gens civilisés. Voir Alexandre encore, s’inquiéter du manque de vocabulaire du cardinal Barberin. Le saint homme avoue ne pas aimer le terme «pédophile», incorrect à son avis, puisque l’étymologie le ramène à «l’amour des enfants». «Pédocriminel vous convient mieux?» rétorque-t-il. À l’évidence, l’inertie, la suffisance et la complaisance des autorités religieuses ont embourbé ce dossier depuis la nuit des temps. Voir encore l’amalgame dont s’excuse à peine un curé lettré: «Homosexualité et pédophilie, ce sont des sujets nouveaux pour nous!»

À ce stade, François Ozon pourrait se contenter de laisser aller la machine judiciaire - elle coïncide d’ailleurs avec la sortie du film, menacé d’interdiction jusqu’à la veille de sa sortie. La présomption d’innocence, mise en cause dans plusieurs procédures en cours, notamment par Régine Maire, ex-membre du diocèse de Lyon, bute sur les aveux répétés de Bernard Preynat. Quand Ozon les recueille, la caméra plantée sur ce visage voilé de folie du comédien Bernard Verley, qui débite les mots avec un laconisme ordinaire, il semble alors enregistrer l’ultime outrage.

Conçu en trois actes, à l’image des autres accusateurs qui rejoignent Alexandre, du combatif (Denis Menochet) et de l’écorché (Swann Arlaud), «Grâce à Dieu» réussit alors une étrange osmose. Comme si le film avait bousculé une boîte de Pandore lâchant les chiens sur les morsures les plus cruelles, des sévices subis aux impuissances contemporaines. Alors que le propos campe avec toujours plus de fermeté sur la production de réalité, exhibant des pièces, mails, témoignages, qui solidifient l’argumentation judiciaire, le débat se déplace sur des questions plus philosophiques. «La grande famille» de l’Église voudrait laver le linge sale de la pédocrimininalité religieuse, mais ne peut échapper à la justice des hommes. L’hypersensibilité en bandoulière trash, le réalisateur pose alors sa marque, apprivoise les démons mais ne promet pas de les dompter. (24 heures)