Gael García Bernal, un retour remarqué à Genève

C’est mardi soir que le débat sur le Mexique, la violence qui le traverse et l’impunité qui s’y dessine a eu lieu à l’Espace Pitoëff. Parmi ses intervenants, une star, le comédien et réalisateur Gael García Bernal. Arrivé le matin même de Buenos Aires, jet-laggé, l’acteur a tenu une conférence de presse dans la journée. «Il y a des endroits à Mexico où on ne peut même plus se rendre, même pour travailler», témoigne-t-il. Après ce raout, le comédien de 39 ans accorde quelques entretiens individuels, veut connaître notre avis sur son dernier film, ce Museum que nous avons pu visionner à Berlin, et prend le temps de poser pour une photo. «Je n’ai pas l’ambition d’une carrière hollywoodienne. Du moins plus aujourd’hui. Je pense que les meilleurs films que j’ai tournés sont derrière moi.» Mais lorsqu’on lui demande lesquels sont les meilleurs, il botte en touche. «Entre Amores perros d’Iñarritu et Museum, dirais-je.» C’est-à-dire entre son premier et son dernier film! C’est la deuxième fois qu’il vient au festival. Et sans doute pas la dernière. (24 heures)