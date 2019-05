«Gloria Bell», le triomphe de Julianne Moore

1. Un triomphe à la Berlinale

En 2013, «Gloria», de Sebastian Lelio, permettait à la comédienne Paulina García de remporter l’Ours d’argent de la meilleure actrice à Berlin. Présélectionné pour les oscars, le film a ensuite attiré l’attention des Américains. Qui, fait rarissime, ont finalement demandé au cinéaste chilien d’en réaliser le propre remake.

2. Une femme d’âge mûr fait la fête

Dans le rôle principal, Julianne Moore réoriente cette histoire de femme mûre défiant son âge pour continuer à faire la fête et rencontrer l’amour dans les boîtes de Los Angeles.

3. Le profil d’une commande

Le charme opère ainsi presque de la même façon que dans l’original, l’effet de surprise en moins. Impossible en revanche de savoir quelle était au juste la marge de manœuvre du cinéaste dans ce qu’il faut bien nommer une commande. Il s’en acquitte sans discuter et livre un film tout à fait digne. Entre «Gloria» et «Gloria Bell», Sebastian Lelio a signé deux films, «Une femme fantastique» et «Désobéissance».

Drame (USA, 101’, 12/12) Cote: ** (24 heures)