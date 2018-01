Grâce à «Courgette» et «L’ordre divin», une année en or pour le cinéma suisse

Le communiqué annuel de Swiss Films jette un regard positif sur une saison plutôt royale pour le cinéma suisse. Il faut dire que l’année a commencé très fort pour le cinéma helvétique avec deux César ainsi que la nomination aux Oscars, dans la catégorie long métrage d’animation, d’un film qu’on ne présente plus, Ma vie de Courgette de Claude Barras. Côté Academy Awards, la Suisse était présente cette année avec trois films, une première dans l’histoire de notre cinéma: Ma vie de Courgette, La femme et le TGV de Timo von Gunten et I am Not Your Negro de Raoul Peck, coproduit par Joëlle Bertossa et sa société Close Up Films.

Autre gros succès suisse de l’année, L’ordre divin de Petra Volpe a eu droit à sa première mondiale en avril lors du Tribeca Film Festival de New York, où il a été primé trois fois. Traitant de l’introduction tardive du droit de vote des femmes dans notre pays, il a totalisé plus de 340 000 entrées, ce qui lui vaut de figurer parmi les trois meilleurs films suisses de l’année. Les droits de ce film ont été vendus dans plus de 30 pays, et il comptabilise à ce jour environ un demi-million d’entrées au niveau mondial, ce qui en fait la production suisse ayant remporté le plus de succès à l’international en 2017.

Pourtant, le nombre d’entrées au niveau mondial pour des films avec participation suisse a nettement reculé en 2017 par rapport aux deux remarquables années précédentes (de 3,7 millions d’entrées à environ 1 million). Les chiffres internationaux du box-office des films suisses se retrouvent ainsi au niveau de 2012, recul qui concerne aussi bien les coproductions minoritaires que majoritaires. Quant aux productions suisses, elles ont connu une légère augmentation.

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce recul: d’une part, le nombre de films suisses sortis en salles à l’international a baissé (de 62 à 40 environ), et d’autre part, il manquait en 2017 des (co)productions suisses exceptionnelles telles que Youth ou Sils Maria, ou encore des films tout public avec un véritable succès au box-office tels que Heidi. (24 heures)