«J’ai toujours eu peur de ce mot, artiste»

Transposant le roman californien de John Fante sur la côte basque, «Mon chien stupide» (voir la bande annonce ci-dessous), Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg déballeraient-ils leurs grandeurs et petites misères de vieux couple? Un peu, pas du tout. Déjà qu’à 48 ans, dont 28 avec son homme et réalisateur de chevet, l’actrice ne colle pas à ce portrait de bourge névrosée. Mais les dialogues fusent avec tant d’authenticité, que l’effet reste diabolique. «Je ne bois pas, je me soûle», dit-elle. «La paternité s’accompagne d’une cruauté étrange, constate-t-il, les enfants grandissent et toi, tu rapetisses», constate-t-il.

Au fond, c’est toute une génération de bobos intellos qu’évoquent ces parents de quatre grands ados subventionnés planches de surf, chips au tofu, capotes, pétards et autres commodités. Dont, sans doute, Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal. La fille de Jane B. et de Serge en parle librement. «Jeune, j’étais hypertimide, explique-t-elle, volubile. Je vivais mal de voir ma mère souffrir de la presse, de passer soudain de la famille tout exposée à toute cachée, c’était violent. Puis je ne sais pas, j’ai vieilli sans doute.

J’ai aussi quitté Paris pour New York (ndlr: en 2013, après le suicide de sa sœur Kate Barry). J’ai fait ma musique. La défendre semblait facile, c’était des projets plus personnels, je me suis livrée. Et j’ai réalisé que tout ça n’était pas si grave. Je suis devenue moins peureuse, j’ai arrêté de faire de la résistance à tout prix, c’était ridicule.» L’humour décoince le drame, la preuve par cette trilogie désormais, de «Ma femme est une actrice» (2001), «Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants» (2003) à «Mon chien stupide».

Quand un vrai couple s’engueule au cinéma, les mots sont-ils moins irréparables?

Oh, j’ai appris mon texte, voilà! Il n’y a pas de lien entre la vraie vie et les dialogues du film, même si Yvan et moi jouons de ça. Tout le monde sait que nous vivons ensemble, et ça rend notre couple de cinéma plus crédible. Au fond, les scènes d’engueulade, c’est le plus amusant à jouer. Par contre, non, ça ne nous a pas donné de «révélation».

Donc votre couple ne tient pas sur le cocktail blanc-Valium?

Il n’y a pas de recette. Je suis même très superstitieuse sur ça. Tout roule entre nous depuis 28 ans, pourtant, mais tout reste si fragile.

Par contre, la mère qui flippe à voir l’enfant filer du nid, alors que le père s’en réjouit, semble une vérité universelle.

Rien que penser à ce départ des enfants, c’est hypertraumatisant. L’arrivée du bébé, la crise d’adolescence, toutes ces phases, on est préparé. Mais ce vide monumental, ce vertige terrible! Au premier, j’ai angoissé, aujourd’hui, à la veille du départ de la deuxième, pareil. La famille a toujours compté pour moi. On s’embarque si facilement dans des trucs délirants dans ce métier.

Au jeu du vrai ou faux, Yvan Attal vous laisse-t-il improviser?

Il est très à cheval sur son texte. Tout mon personnage a été inventé d’ailleurs, loin de John Fante, écrit à partir notamment de Joan Didion, une figure des lettres américaines dont j’ignorais tout. Je ne sais si elle était femme, mère ou artiste avant tout. Quand on fait ce métier, on se partage complètement, et pas toujours dans le même ordre. C’est toujours un peu mélangé, on joue avec soi-même. Je ne me sens pas artiste! Oh non, je ne pourrai pas.

Pourquoi?

Dans la famille de ma mère, se considérer artiste est vu comme une prétention ridicule, une supériorité déplacée. J’ai toujours eu peur de ce mot, artiste. Moi, je fais des films, de la musique, de la photo. Grâce à mon père, que rien ne gênait, pas même de faire de la pub, je suis une touche-à-tout. J’ai appris à ne pas se cantonner à ce qu’on sait faire.

Serge Gainsbourg n’est-il pas, et irrévocablement, un artiste?

Oui, mais il n’en avait pas l’attitude dans sa vie de tous les jours. Sa personnalité si forte prenait le pas sur le reste. Les dix dernières années, mon père a vécu plutôt seul. Il ne créait que dans l’urgence, pondait un album juste avant d’aller en studio. Ça me faisait rire de le voir comme un gosse qui s’y prend la veille pour rendre son devoir.

A-t-il pesé sur votre carrière?

Longtemps, je me suis dit: «À quoi bon?» et pas seulement dans le domaine purement artistique. J’ai une admiration folle pour tout ce que représentent mes parents. Pas seulement ce qu’ils ont créé, mais leur manière de vivre, leur goût en matière d’art, leur élégance. C’était très écrasant, quand j’y pense.

Comment avez-vous géré?

Mon père était un génie, je m’en suis rendu compte très tard. À 12 ans, quand je chante «Lemon Incest», j’ai des complexes, mais pas celui d’infériorité. À sa mort, je prends l’hommage d’un pays dans la figure. Avec les années, la reconnaissance du monde entier s’accroît, il traverse les frontières. De son vivant, c’était différent, plein de choses faisaient écran.

À votre tour, vous voilà des parents célèbres.

Mais tout à l’opposé. Enfants, nous regardions les émissions comme un rendez-vous avec les parents, c’était naturel. Tandis qu’Yvan et moi, on évite, nous aurions plutôt honte de passer à la télé!

Comédie (Fr., 106’, 12/14) Cote: ***