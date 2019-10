«J’irai où tu iras» égrène la rengaine des familles

En 2010, la réalisatrice Géraldine Nakache trouvait en l’actrice Leïla Bekhti une parfaite camarade, pile au diapason de sa vision de la société française métissée de races et de cultures. «Tout ce qui brille» marquait par sa spontanéité charmeuse, le peps de ses saynètes dans l’air du temps. Après une tentative de récidive conclue sur un bide, «Nous York», les revoilà dans «J’irai où tu iras», comédie sur le même thème de la sororité complice. La séduction ne fonctionne pas plus, enrayée par un air de déjà-vu lourdingue.

Cette fois, Mia et Vila ne posent plus en copines mais en sœurs ennemies. La plus sage, interprétée par Leïla Bekhti en deux moues boudeuses, bosse avec des personnes âgées, championne de l’art-thérapie. La seconde, fantaisiste et handicapée d’un pied bot, espère un jour percer dans le show-business, boîte vers la première porte du paradis, un casting pour devenir choriste. Veillées par un papa poule qui les surveille comme le lait sur le feu, les bombarde d’émojis codés et couve un méchant cancer, les frangines se dévisagent lors de cette audition décisive. Autrefois, Véronique Sanson donnait le la, cette fois Céline Dion alimente la bande-son. Les bons gros sourires de Patrick Timsit n’arrangent rien.

Comédie (Fr., 100’, 8/12). Cote: *