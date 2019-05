Jarmusch se paie la tête des morts-vivants

En dates

1953



Naissance dans l’Ohio; école de cinéma puis assistant de Nicholas Ray, Wim Wenders.



1984

«Stranger than Paradise»,Caméra d’or à Cannes.



1986



«Down by Law», prix de la contribution artistique à Cannes.



1993



Palme d’or du court-métrage pour «Coffee and Cigarettes».



1995



«Dead Man», inspiré de William Blake.



1997



«Year of the Horse», sur Neil Young.



1999



«Ghost Dog»; crée le groupe Sqürl.



2003



«Coffee and Cigarettes III».



2005



«Broken Flowers», écrit pour Bill Murray, Grand Prix à Cannes.



2009



«The Limits of Control», inspiré de William Burroughs.



2014



«Only Lovers Left Alive».



2016



«Paterson»; «Gimme Danger», sa «lettre d’amour à Iggy Pop».