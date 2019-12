«Je commence par me vanner, puis je m’occupe des autres»

Dans la 3e saison de «Platane», Eric Judor se met toujours en scène en tant que «cinéaste plus sous-estimé de France». De toute façon, avoue le quinqua mi-guadeloupéen mi-autrichien, la fiction ne cesse de le rattraper dans un perpétuel décalage avec la réalité. En 2011, la moitié d’Eric & Ramzy s’émancipait en racontant les malheurs d’un auteur raté. L’acharnement thérapeutique lui valait en 2016, 13 épisodes supplémentaires pour un recyclage en comédie. Cette fois, après une expérience chamanique en Amérique du Sud, l’artiste maudit et benêt revient, confiant que sa mue en homme-dauphin, tel un Spider-Man hexagonal, va lui donner des pouvoirs de super héros. Interview.

Avez-vous recruté Mike Horn pour remplacer Jean-Luc Bideau?

Il faut toujours un Suisse. Et un Noir, un Arabe, un Juif, pour que chacun soit bien représenté. Notez, vous pouvez aussi tous les réunir en un Suisse, comme le couteau... suisse en somme. Je ne vous cache pas que l’idée de Mike Horn me plaisait, tant il symbolise un univers si loin de mon humour confortable, au chaud, bien nourri. Il flirte toujours avec la mort, un sport que nous les humoristes, pratiquons peu.

D’ailleurs, ne détestez-vous pas pleurer à l’écran?

J’ai toujours trouvé les tragédiens très étranges. Je n’aime pas pleurer ni faire pleurer, à l’écran ou dans la vie. Je suis né joyeux et mon envie de rire n’a jamais basculé du côté obscur de la «pleurade». Je m’amuse à faire croire dans quelques séquences de «Platane», que je pars sur l’émotion. Mais non, je casse tout de suite, fausse piste.

Comme l’idée de voler le script de «La tour Montparnasse infernale». Absurde, non? Ben, je ne sais pas. Je voulais rompre avec mon comique un peu gogol, aller vers des gags de situation. Dans la saison 3, je détourne une scène d’«Interstellar» dont je ne suis pas peu fier. Cette fausse émotion, quand le héros retrouve sa fille molestée par Florence Foresti. Ca va rester, grave.

L’homme-dauphin aussi va rester.

Surtout incarné par Jamel Debouzze! C’est du «Platane Upgraded». Et pourquoi pas? C’est pas plus crétin qu’un homme-araignée. J’ai même vu une série sur Amazon, pas Aquaman, mais un super héros avec plein de petites écailles et des nageoires.

C’est votre côté petite sirène, si gracieux?

Je ne suis pas sûr que ce film de Disney soit dans mes références. Mais j’adore les dauphins par contre.

L’autodérision, votre protection?

C’est le passage obligé pour pouvoir pratiquer mon humour au quotidien. Je fais des blagues tout le temps, sur tout le monde. Je dois donc m’astreindre à commencer par rire de moi. Ne nous offensons pas pour rien. Malheureusement, nous vivons une époque où on s’indigne de tout. D’où l’importance de prendre du recul: je commence par me vanner moi, puis je m’occupe des autres.

Pardonnez-nous nos offenses, etc. Était-ce nécessaire d’impliquer le Vatican dans le scénario?

Figurez-vous que je venais de terminer l’écriture de «Platane», et qu’est-ce que j’apprends? Le Vatican va produire des séries qui transmettent les valeurs de l’Eglise.

Impossible donc, de vous confondre avec ce personnage de cinéaste maudit!

En effet. Je me sens estimé à ma juste valeur. Soit des gens qui sont fans, d’autres que je laisse sur le quai. En gros, je traduis ça par «avoir un style particulier». Au fond, ça m’embêterait d’être aimé par le plus grand nombre. Je préfère trimballer un univers plutôt fort.

C’est fort joli mais ce n’est pas ainsi que vous allez convaincre Dwayne Johnson de jouer dans «Platane».

Justement si! Ces mecs qui font des millions d’entrées peuvent être attirés par l’univers plutôt fort que je trimbale. A un moment donné, il en aura envie. Je ne perds pas espoir, faites-le savoir. D’ailleurs, un type sur Instagram a photomonté ma tête sur le corps de Dwayne Johnson. C’est troublant.

Comment vivez-vous les mues de l’audiovisuel?

Depuis 2011 et le premier «Platane», tout a beaucoup changé. Mais dans le répertoire de l’humour décalé qui me plait, genre «Fleabag», «Killing Eve» etc., le rythme est toujours plus bousculé mais les thèmes étranges demeurent. Avec ce vrai malaise qui dérange. Donc pour notre saison 3, j’ai juste resserré sur 8 épisodes, avec un tempo plus soutenu, plus de punchlines, de silences bizarres qui gênent.

Les humoristes ont-ils changé aussi?

Les Youtubers et les Instagramers sont les petits-enfants de Phoebe Waller-Bridge et Ricky Gervais, tous ces auteurs de shows spéciaux de la BBC, des trucs souvent très méta. Ce qu’on appelait «l’humour Canal» n’existe plus, tel que les Nuls et les autres le pratiquaient jadis en clair, avant 20h. Mais nous avons de beaux restes.

Avec Jamel, c’était des retrouvailles d’anciens combattants du temps de «H»? Ca faisait des années que nous ne nous étions pas revus, et je pense qu’à l’image, cette joie partagée, l’envie, l’enthousiasme, ça se voit. Il y a un peu de nostalgie qui s’y mêle. On s’est connu gamins à faire les cons, et nous voilà vieux cons. Une fatalité inévitable!

Vous l’avez bien cherchée.

Mais c’est un bonheur, je ne saurais pas faire autrement.

«Platane», saison 3. Dès lu 8, Canal +.