Jean-Marie Straub vogue sur les souvenirs politiques du Léman

Au sommet d’une filmographie impressionnante, réalisée pendant des décennies en collaboration avec sa femme, Danièle Huillet (décédée en 2006), Jean-Marie Straub, 85 ans, présente à Lausanne, ce lundi 8 janvier, sa dernière réalisation au cinéma Capitole. Son court-métrage Gens du lac s’appuie sur le livre du même titre de l’écrivain vaudoise Janine Massard aux Éditions Bernard Campiche. Le cinéaste français, résidant dans la région de Rolle – comme son ami et confrère Jean-Luc Godard –, s’inspire une fois de plus d’une œuvre littéraire mais qui s’inscrit doublement dans sa région d’accueil. Par son auteure d’abord (née à Rolle, d’ailleurs), mais aussi par le sujet traité, à savoir l’aide donnée par des pêcheurs du cru aux résistants français pendant la Seconde Guerre mondiale.

«Il s’agit d’un livre sur le silence, commente Janine Massard, qui a rencontré l’homme de cinéma l’an dernier. Un silence qui recouvre aussi bien des agissements honteux que d’autres, très honorables.» Le texte déborde des agissements lacustres pour évoquer une époque d’après-guerre où la droite se fait déborder par les socialo-communistes à Lausanne. Les pro-nazis ne plastronnent plus et les vieilles rancoeurs sont étouffées, même si l’on s’émeut de cette éclosion de rouge dans la patrie de Frédéric-César de La Harpe. Ce cadre historique et politique n’a pas dû déplaire au cinéaste, artisan revendiquant la facture «low-fi» de ses productions mais aussi très enclin aux commentaires politiques intransigeants. Sur la rive rolloise, l’île qui porte le nom et le monument à la mémoire du fameux homme politique vaudois sert de long plan fixe à Straub dans cette évocation, aux antipodes de toute tentation de reconstitution historique, mais qui donne beaucoup de place au texte, imperturbablement scandé par un lecteur flottant sur une barque lémanique ornée d’une étoile. Rouge.

Ce court-métrage de dix-huit minutes, peut-être l’ultime film de Straub, sera projeté en sa présence, le jour même de son anniversaire. Pour faire bon poids à ce dernier chapitre d’une œuvre aussi prolifique et radicale que culte et célébrée, la Cinémathèque a également mis au programme de la soirée Machorka-Muff, premier film du couple, produit en Allemagne en 1962 et dont l’antimilitarisme subtil puise dans les écrits de Heinrich Böll, ainsi que Toute révolution est un coup de dés, premier film français du duo, datant de 1977 et opérant un croisement audacieux entre la poésie de Mallarmé et le souvenir de la Commune de Paris. Cinéphiles du monde, levez-vous, c’est la rentrée!

Lausanne, cinéma Capitole

Lundi 8 janvier (20 h)

Rens.: 058 800 02 00

www.lecapitole.ch

(24 heures)