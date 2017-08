Jerry Lewis, ce clown que la planète adorait, a tiré sa révérence

Le comique était génial, l’auteur était total. Comme pour Chaplin, comme d’ailleurs pour la plupart des grands comiques, il y avait chez Jerry Lewis ce désir de contrôle sur l’écriture, du scénario au montage. L’humoriste n’était pas un comique comme les autres. Ses débuts, il les fait en tandem, avec Dean Martin, chanteur et séducteur au comique très différent. Le duo fonctionne sur des oppositions. Lewis est loufoque, cultive l’absurde et grimace volontiers dans un monde trop étriqué pour lui pendant que Martin y conserve un flegme désarmant, son self-control et une attitude parfaitement réaliste. Le duo est d’abord scénique et se produit dans des boîtes de nuit, puis il conquiert les écrans dès la fin des années 40. S’il reste des choses à découvrir dans cette filmographie des débuts, des titres comme Le soldat récalcitrant (1950) ou Un vrai cinglé de cinéma (1956) conjuguent intrigues délirantes et un savoir-faire plus que routinier auquel le public réserve un triomphe. Derrière la caméra, on retrouve parfois un Frank Tashlin qui laisse une relative liberté à Lewis. Mais Dean et Jerry s’entendent moyennement, dit-on. Le désir d’émancipation conduit à leur séparation, en 1956.

C’est désormais seul que se produit un Jerry Lewis qui s’est payé le luxe de créer sa propre société. Ce qui va lui permettre d’être à la fois devant et derrière la caméra. Durant les années 60, il signe d’ailleurs ses meilleurs films: Le dingue du palace (1960), Le tombeur de ces dames (1961), Docteur Jerry et Mister Love (1963) et Les tontons farceurs (1965), quatre films proches du chef-d’œuvre pour un comédien aussi inventif que fondateur qui influencera par la suite à peu près toutes les générations de comiques. Malheureusement, le déclin surgira relativement vite.

En 1972, Lewis met en chantier son film le plus ambitieux, Le jour où le clown pleura. Soit l’histoire d’un clown engagé dans des camps nazis pour amuser les enfants avant qu’on les envoie dans des chambres à gaz. Maudit, inachevé, le film ne sortira jamais. Dès lors, la fin de carrière du comédien sera plus difficile. Deux réalisations mineures, une participation chez Scorsese (La valse des pantins en 1983), une autre chez Kusturica (Arizona Dream en 1993), et côté France, des panouilles signées Philippe Clair ou Michel Gérard. Tout cela est un peu léger, sans toutefois entacher l’énorme popularité de la star, qui fut par ailleurs l’ambassadeur du Téléthon aux Etats-Unis.

En 2013, il avait fait son ultime tour de piste au Festival de Cannes pour y présenter Max Rose. Pagaille sur le tapis rouge, show durant la conférence de presse, l’humoriste pétait le feu. Né le 16 mars 1926 à Newark, il est décédé dimanche à Las Vegas à l’âge de 91 ans.

