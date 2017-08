Jerry Lewis, comique de légende, s’est éteint à 91 ans

Docteur Jerry et Mister Love n’est plus. L’acteur américain Jerry Lewis, «l’idiot burlesque» qui a révolutionné le «slapstick», la comédie burlesque célébrée par Buster Keaton, était entré dans les mémoires pour ses grimaces. Il est décédé dimanche à son domicile à Las Vegas. Depuis de nombreuses années, l’acteur souffrait d’importants problèmes de santé, notamment d’une fibrose pulmonaire.

Considéré en France comme un auteur à part entière, celui que Jean-Luc Godard avait qualifié «de plus grand cinéaste politique américain des années 1960» jouissait d’une réputation du pur «entertainmer» outre-Atlantique, où la critique le moquait souvent. Des comédiens tels que Jim Carrey, Robin Williams ou Billy Crystal ont pourtant souvent reconnu l’influence de cet artiste complet, inlassable créateur de gags au comique essentiellement visuel.

Jerome Levitch est né à Newark dans le New Jersey le 16 mars 1926, d’une mère pianiste et d’un père artiste de music-hall. Il monte pour la première fois sur les planches à l’âge de 5 ans et, à 15 ans, il développe le record act, un numéro qui consiste à passer un disque tout en mimant de façon exagérée les paroles des chansons. Ce numéro lui ouvre les portes des night-clubs et des cabarets.

En 1946 sur la scène du Club 500 d’Atlantic City, une rencontre déterminante le mettra sur les rails du succès: celle avec Dean Martin. Ensemble, les deux artistes deviendront rapidement le tandem comique préféré de l’Amérique. A Jerry Lewis le rôle de pitre clownesque. A Dean celui de charmeur. Les portes du cinéma s’ouvrent alors à eux. En 1951, ils interprètent leurs premiers rôles principaux dans Le soldat récalcitrant de Hal Walker. Suivront treize comédies parfois éreintées par la critique mais toujours adulées par les spectateurs.

Quand les deux artistes décident de se séparer, Jerry Lewis continue à cultiver son personnage grimaçant, jonglant souvent avec les infirmités en arborant fausses dents, faux nez… Homme au visage poupin, il semble avoir conservé toute son enfance au fond de son regard étonné. «On n’est pas sérieux lorsqu’on a perpétuellement 9 ans», affirmait celui que ses parents, de confession juive, appelaient Monsieur Néon.

En 1960, il débute sa carrière de réalisateur avec Le dingue du palace, un film qu’il a écrit et produit, un long-métrage sans dialogue et plein de gags, suivi du Tombeur de ces dames, une satire des femmes américaines. Suivront Le zinzin d’Hollywood, en 1962, et l’un de ses plus grands succès, considéré en France comme un chef-d’œuvre: Docteur Jerry et Mister Love (1963), version humoristique de Dr Jekyll et Mr Hyde.

Après un long passage à vide marqué par des flops publics et critiques suivi d’une traversée du désert jusqu’à la fin des années septante, Au boulot… Jerry! le remettra sur le devant de la scène en 1980. Le film rapporta 50 millions de dollars aux Etats-Unis. Victime d’une crise cardiaque, il se fera alors plus discret, réservant souvent ses apparitions à des réalisateurs de premier plan. En 1983, il joue ainsi dans La valse des pantins, de Martin Scorsese. En 1993, c’est dans Arizona Dream, d’Emir Kusturica, que le public le redécouvre. Désormais plus discret, il sort ponctuellement de sa réserve pour, par exemple, prêter sa voix dans un épisode de la série animée Les Simpsons. En 2013, son avant-dernier film Max Rose de Daniel Noah avait été sélectionné au Festival de Cannes. Et, en 2016, Jerry revient au long-métrage en incarnant le père de Nicolas Cage dans Le casse.

Parallèlement à ses activités artistiques, Jerry Lewis, père de sept enfants, s’occupait activement des handicapés physiques et mentaux. Son engagement constant dans la lutte contre la dystrophie musculaire, avec l’animation, depuis 1966, d’un téléthon pour les myopathes, lui valut une nomination au Prix Nobel de la paix. (24 heures)