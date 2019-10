«Joker», l'homme qui rit malgré lui

Dans «Joker», l’acteur Joachin Phoenix engloutit l’écran avant même de le balafrer du fameux sourire au lipstick sanglant. Vertige… Trois pas de danse d’un Valentin le Désossé égaré à Gotham City, un regard béant sur d’infinies blessures, un irrépressible rire malade esquissent longtemps un profil somme toute classique. Soit Arthur Fleck, enfant expulsé du royaume des nantis et qui, d’innocent orphelin renié par son père, mue en monstre criminel.

Allégé de 25 kilos, l’acteur sautille avec une méchanceté gracieuse dans cette métamorphose perverse. Possédé par de mystérieux démons, c’est lui qui possède son auditoire, tel un clown maléfique au centre de la piste aux étoiles. Au public de juger sa performance pour peu qu’il lui reste un peu de lucidité après avoir été tant manipulé par ce diable de bouffon, tiraillé face à ses pulsions névrotiques, déchiré dans son univers d’illusions tangibles. Comment d’ailleurs, ne pas applaudir à la manière dont Joachin Phoenix sait saluer dans ce film au magnétisme étrange et moqueur, jusqu’étrangler les derniers sceptiques du fond de la salle?

Pourtant, la force de «Joker», Lion d’or à la Mostra de Venise, ne réside pas seulement là. Le cinéaste Todd Phillips ne se limite pas à greffer l’un des plus jouissifs méchants de la BD sur une tragédie à l’antique. L’ambitieux veut en restaurer les origines héroïques et rendre au prototype superhéroïque le pouvoir d’évocation sociologique qui s’en est quelque peu évaporé. Ainsi, depuis quelques années déferlent des hordes d’Avengers et autres Spider-Man du clan Marvel, de la Justice League des rivaux DC Comics.

Cumulant des milliards de dollars au box-office, leurs cabrioles puisent dans l’air du temps avec plus ou moins d’acuité opportune. Voir les judicieux triomphes de Wonder Woman ou Black Panther. À l’occasion, ces divertissements générés à échelle planétaire donnent même aux «geeks» de subtils quinzièmes degrés. Reste qu’au final, les méchants vont au tapis. «Joker» ambitionne de tirer des ficelles plus intimes.

Quitte à se déplacer dans des zones ambiguës, le scénario oscille sans cesse entre le Bien et le Mal. En soi, cette hésitation subjugue - digne de «La valse des pantins», allusion à la forte présence ici de Robert De Niro et au classique de Martin Scorsese où il interprétait lui aussi un avorton comique raté. Ce balancier indécis rend compte aussi d’un état d’esprit d’époque, témoigne du flou politique, voire artistique, des États-Unis et du monde.

À tout moment, le «Joker» de Todd Phillips, s’offre ainsi des apartés sur la bande d’urgence des questions irrésolues. Certaines séquences pourraient sortir d’un JT réaliste. D’autres d’un soap opéra feuilletonnesque. Ou d’une superproduction Warner Bros. L’interrogation s’y noie: qui a engendré la folie d’Arthur Fleck, faut-il y voir les conséquences de l’hypocrisie d’un milliardaire aux allures de Bruce Wayne, l’incurie d’une jeunesse qui tabasse les faibles, des gênes mal fichus au départ?

«Leur innocence originelle s’est perdue, ils sont piégés dans le ghetto de leurs psychoses»

La mise en scène glisse somptueuse, dans un mouvement perpétuel propre à récupérer le potentiel d’indécis. Dans les rues de Gotham, les manifestants brûlent déjà des voitures. Le Joker a, aurait, allumé la mèche. Le génial artiste Alan Moore récemment, se lamentait d’avoir ravivé la flamme des superhéros. «Leur innocence originelle s’est perdue, ils sont piégés dans le ghetto de leurs psychoses dépressives. Et je ne suis pas trop fier d’en être responsable.»