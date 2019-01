«L’Ordre des médecins», ou l’hôpital en famille

Suffit-il que Jérémie Renier revête une blouse blanche pour qu’il soit crédible en interne? La réponse est oui. Simplement parce qu’il fait partie de ces acteurs si habités auxquels un rien suffit. Dans «L’Ordre des médecins», premier film de David Roux, il se retrouve face à un cruel cas de conscience lorsque sa mère est admise dans un service voisin pour des raisons graves. Entre son quotidien peu reposant – urgences, fêtes internes (la seule séquence qui soit véritablement discutable) – et des obligations familiales qui le rattrapent, le comédien doit incarner un personnage complexe tout en portant le métrage sur ses épaules. Il est aidé en cela par une Marthe Keller comme souvent irréprochable. Le filmage de David Roux s’avère on ne peut plus classique, et c’est sans doute le point faible d’un long-métrage qui se visionne pourtant avec grand plaisir.

Drame, (Fra., 12/14, 93’)

Cote: **

