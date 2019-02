L’Ours d’or de Berlin sacre le fascinant «Synonymes»

Pour une fois, le jury de la 69e Berlinale ne s’est pas trompé. Il a décerné deux des plus importantes récompenses à deux des meilleurs films du concours. Soit l’Ours d’or à « Synonymes » de l’Israélien Nadav Lapid et un Ours d’argent ou Grand Prix du Jury à « Grâce à Dieu » de François Ozon. Deux titres forts, l’un et l’autre radicalement différents, voire opposés.



« Synonymes », c’est la fascination pour le formalisme avec un métrage incroyable. Histoire d'un déracinement, d'une quête identitaire, d'une recherche de mots et de corps, le film se déroule dans un Paris comme vidé de sa substance. Son héros – Tom Mercier, impérial - y déambule dans un manteau très large, et, de boulot en mission, sème les graines d'une sorte de jeu de pistes où la politique n'est qu'un vaste souvenir et où les sentiments forment une manière de rêve éveillé. Par sa construction, son sens de l'épure, « Synonymes » est un film totalement abouti. On y sent les influences - conscientes ou non cela n'importe guère - de Bresson, Rivette, Rohmer. On y emprunte le pas d'un personnage qui ne lâche rien, sinon des mots et des expressions qu'il trouve dans un dictionnaire acheté chez Gibert. On y subit la pluie, la peur, et on y parcourt Paris sans savoir où on va. La magie du cinéma opère et Nadav Lapid orchestre tout cela de main de maître.

Chez Ozon, le mot d’ordre est à la dénonciation et « Grâce à vous » prend prise sur le scandale de la pédophilie dans l’église via l’affaire Barbarin, toujours pas jugée. C’est la première fois que le cinéaste se met au service d’un grand sujet et le domine avec sa classe habituelle. Le film endosse le point de vue des victimes, à travers trois comédiens au top, Melvil Poupaud, Denis Menochet, et le fraîchement césarisé Swann Arlaud. Il est nettement le meilleur de tous les longs-métrages d’Ozon et sa sortie mercredi 20 nous amènera à en reparler très vite.