L’irréductible Godard persiste et signe

Au flux des images qui font notre quotidien, Jean-Luc Godard oppose un contre-flux creusant l’histoire, la politique, la technique, la guerre, la loi, le monde arabe, le regard… JLG persiste et signe, avec l’obstination qui le caractérise. Avec Le livre d’image, film qui lui a valu une Palme spéciale cette année à Cannes et qui s’installe dès vendredi dans la salle de la Passerelle à Vidy, le maître de Rolle est de retour sur les écrans. Tous ceux qui aiment sa manière déstabilisatrice d’agiter le carillon des images devraient veiller à ne pas manquer ce rendez-vous «théâtral» exclusif puisque le métrage, programmé au festival de Rotterdam, ne devrait plus reparaître en public avant le printemps prochain.

Les avanies que ce film aurait subies de la part de l’Office fédéral de la culture et de sa section cinéma – avant une rétractation devant la sélection cannoise! – n’auraient qu’un intérêt anecdotique si elles ne faisaient pas écho à des a priori plus répandus sur le cinéma de Jean-Luc Godard. D’accusations d’hermétisme aux reproches d’intellectualisme, tout le monde ne l’aime pas et il en est bien conscient. Dans sa dernière production, ne glisse-t-il pas, ironique au carré, cette phrase ambiguë: «Je ne vous embrasse pas tendrement». Mais il nous embrasse tout de même…

Il y a un malentendu JLG. Lui qui, depuis ses débuts, se débat avec opiniâtreté contre les conventions a été applaudi et même adulé pour son insolence, sa capacité à cabrer la monture cinéma afin de la faire cavaler sur quelque nouvelle frontière. Désormais, il irrite parfois ceux-là mêmes qui l’ont porté aux nues. Pourquoi? Car il attaque, en résistant impénitent, un système de représentation qui tarit la source vive de l’image, incapable de se résoudre tout à fait à la mort d’un art, le cinéma, le seul, selon lui, à avoir acquis une dimension populaire effective dans l’histoire de l’humanité. La publicité, le téléjournal ou Instagram transfusent chaque jour leur insignifiance à un monde de l’image toujours plus massif, mais également toujours plus ripoliné. Si le cinéma est «une forme qui pense», il est devenu trop rare aujourd’hui.

Déflagrations visuelles et sonores

Dans ses déflagrations visuelles et sonores, Le livre d’image ne dit pas autre chose, en parenté avec Histoire(s) du cinéma qui citaient abondamment les scènes mythiques du 7e art, mais en ouvrant sur un spectre plus large que celui de la création artistique pour puiser dans tous les systèmes de représentation. «Il y a un réel contraste entre la violence de l’acte de représenter et le calme intérieur de la représentation elle-même», assène-t-il dans son film prolifique en aphorismes de toutes sortes.

Ainsi, dans son premier chapitre, «Remakes», juxtapose-t-il des images de prisonniers jetés à la mer depuis un navire avec celles, plus récentes, de combattants (islamistes?) faisant de même, non sans avoir préalablement tiré une balle dans la tête de leurs détenus… Des scènes que l’on trouve sur Internet, mais que les journaux télévisés ont plutôt tendance à taire.

Dans ses raccords entre fiction et réel, dans son dispositif même (en jouant sur les sources sonores, l’une des raisons pour lesquelles il projette son film dans un théâtre, pour échapper à la standardisation technique des salles de cinéma), Jean-Luc Godard serait-il, non content d’échapper aux codes omnipotents de l’image, en train de réaliser une sortie du champ cinématographique? «Pour moi, il reste un cinéaste qui raconte par les moyens d’un écran, d’images et de sons, estime Frédéric Maire, directeur de la Cinémathèque suisse. Cela dit, la frontière est proche avec les installations ou les arts visuels au sens large. Aujourd’hui, cette limite devient poreuse et c’est aussi ça l’intérêt du cinéma. Certains artistes naviguent sur ces eaux, comme Pippo Delbono ou Isaki Lacuesta, tous deux exposés à Beaubourg.»

De l’art visuel à celui de l’essai

Le cinéma de Jean-Luc Godard a aussi souvent été comparé à l’art de l’essai, ses films construisant des discours où perlent manifestes et considérations théoriques. Mais là encore, l’irréductible ne se laisse pas circonscrire et parasite à plaisir ses cheminements de pensée par des empiétements sonores, des brouillages de vision, exemplifiant les hésitations et les radotages de tout raisonnement honnête.

Même si «Le livre d’image» évolue dans des parages moins sépulcraux qu’«Histoire(s)», faut-il se laisser abattre par ses humeurs noires intermittentes? «Après avoir vu son film, je lui ai dit que j’en sortais déprimé par l’état d’un monde violent, qui va à vau-l’eau, se souvient Frédéric Maire. Il m’a répondu: il y a du positif, il y a des enfants.» Aux guerres réelles répondent les guerres de l’image, mais l’«immigré du cinéma», installant son film au théâtre comme s’il invitait le public dans son salon, ne quitte pas de vue les convulsions de l’histoire non sans entrevoir une lueur de paix. «Ces fleurs perdues entre les rails, dans le vent confus du voyage» qu’il mène avec le poète Rilke.

(24 heures)