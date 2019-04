La Cinémathèque reçoit ses homologues du monde entier

Signe de sa position stratégique sur la carte cinéphile, la Cinémathèque suisse reçoit, pour la troisième fois de son histoire, le 75e congrès de la FIAF (Fédération internationale des archives du film). Des experts du monde entier y discuteront cette semaine de l’avenir de la préservation dans l’audiovisuel. Venus de Paris, Babelsberg, Bologne et autres cités cinéphiles, ils visiteront évidemment le nouveau centre de Penthaz. Une merveille qu’ils découvriront, souligne avec humour Frédéric Maire, patron de la Cinémathèque suisse, avant son inauguration officielle. De quoi vérifier les prouesses technologiques de ce dépôt unique qui abrite l’intégralité des collections, du nitrate au numérique et «non-film».

Le congrès incite aussi à partager des préoccupations plus matérielles. Avec ironie, Tiago Baptista, de la Cinematica Portuguesa - Museo do Cinema, déclarait lundi: «Comment j’ai appris à arrêter de m’inquiéter et à aimer la crise permanente des cinémathèques». Outre les périls géopolitiques, les dilemmes éthiques, l’archivage affronte en effet l’éternelle question du financement. Mais des pistes inédites se profilent au vu du «nouveau marché» offert par l’émergence de salles ciblées vintage, festivals de films classiques et autres open air voués aux toiles immortelles. Pour en donner le goût, la Cinémathèque programme quelques raretés. Ainsi de «L’inconnu de Shandigor», curiosité foutraque de Jean-Louis Roy avec Serge Gainsbourg qui, entre espionnage à la OO7, mythologie moderne des comics et cinéma fantastique à la Franju, délire avec un rare bonheur. Du vrai film culte. (24 heures)