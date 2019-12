«La Vérité», un Kore-eda mineur avec Deneuve

En 2018, Hirokazu Kore-eda remportait la Palme d’or pour «Une affaire de famille». Depuis, il s’est offert ce nouveau film avec deux stars françaises, Catherine Deneuve et Juliette Binoche.

L’histoire? Elle est comme toujours familiale avec le cinéaste japonais. Fabienne est une vedette de cinéma établie. À l’occasion de la sortie de ses mémoires, elle demande à sa fille, établie aux États-Unis, de venir la rejoindre à Paris. Mais entre les deux femmes, les relations sont tendues. Et les retrouvailles n’iront pas sans heurts.

L’intérêt de ce film réside dans la confrontation entre ces deux stars que sont Catherine Deneuve et Juliette Binoche. Mère et fille, rivales et ennemies, le film fait un peu dans la nuance, et ressemble davantage à une radiographie dans les milieux du cinéma qu’à l’une de ces peintures subtiles auxquelles le cinéaste japonais nous a habitués.

«La vérité» est un film étrange dans sa filmographie, puisque c’est aussi la première fois qu’il tourne dans une langue qui n’est pas la sienne, au point que certaines subtilités ont dû lui échapper.

L’intérêt presque documentaire de voir Deneuve et Binoche dans une sorte de mise en abyme, de deviner quelle attitude traduit ou non la vérité des actrices, demeure passionnant. Coproduit par plusieurs sociétés genevoises (Garridi Films et l’indépendant Jamal Zeinal-Zade), le film a fait l’ouverture en août de la Mostra de Venise.

À ce casting prestigieux, il convient d’ajouter le très arty Ethan Hawke. Le tout pour un résultat moyen dans la carrière de son auteur.