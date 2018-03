Laetitia Dosch va aux Césars veillée par sa fée

Complicité

«Être trop braque n’a jamais été un défaut, et cette fille ira loin»

«Moi, j’aurais bien aimé avoir une marraine» lance tout à trac Sandrine Kiberlain. Sa première citation remonte à 1995, candidate au César du meilleur espoir féminin pour Les patriotes. «Je ne l’ai pas eu, dommage… mais l’instant reste gravé à vie. Car c’est le plus beau des Césars, celui qui dit que tout commence et le rêve permis. Tout à coup, vous existez à l’image. Parce qu’un cinéaste s’est arrêté sur vous, qu’il vous a choisie, regardée. C’est la chance qui tourne, c’est enfin votre tour! Et si vingt ans plus tard, vous recevez un autre César, c’est encore mieux.» Sur ce point, la blonde qui a fêté cinquante ans dimanche dernier, peut se flatter d’un parcours superbe: elle concrétise l’essai en 1996 avec En avoir (ou pas), est citée ensuite trois fois d’affilée, puis encore pour Mademoiselle Chambon et Elle l’adore. Il y a deux ans, le réalisateur Albert Dupontel, fort concerné ce soir avec Au revoir là-haut et ses treize nominations, lui vaut de décrocher une deuxième compression dorée pour Neuf mois ferme.

«À la base, on ne fait pas ce métier pour avoir des Césars, c’est sûr. Il ne faut y accorder ni trop ni trop peu d’importance. Mais je me sens en osmose avec Laetitia (Dosch), c’est un moment capital, même une apothéose au vu de cette catégorie si spéciale.»

Hormis l’une ou l’autre récipiendaire saluée pour l’osmose à un rôle plus que pour la composition d’un personnage, tous les meilleurs espoirs féminins arborent désormais de solides cartes de visite. «Je ne pense pas à un effet César. Je vois surtout le simple fait qu’une fois sélectionnée, votre performance est vue sur DVD par les membres de l’Académie (ndlr. 4248 professionnels actifs). De là, les cinéastes et producteurs peuvent vous imaginer dans leurs films.»

Pour preuve de ces «planètes» qui doivent se mettre en conjonction, Sandrine Kiberlain cite Mademoiselle Chambon. «Un de mes films fétiches car il exigeait beaucoup de jeu, de subtilité. Je n’ai pas eu le César. Cette année-là voyait le grand retour d’Isabelle Adjani… Vous savez, les votants, je les imagine comme moi dans leur cuisine, vous vous décidez sur une impulsion, une humeur. Les Césars, c’est un élan, une émotion plus forte qu’une autre. Le succès du film, l’écho qu’il a pris sur le public, peut avoir une incidence, même un effet contraire, l’association à un personnage, les facteurs pullulent.»

De quoi consoler Laetitia Dosch si les planètes ne se mettent pas en conjonction. «Je l’ai connue au dernier Festival de Cannes. J’étais présidente du jury de la Caméra d’or (ndlr. qui piste le meilleur premier film en sélection officielle). Je suis montée sur la table pour imposer Jeune femme! Il n’était pas question que ce film ne gagne pas.» Sandrine Kiberlain rigole. «Quand j’ai enfin rencontré Laetitia Dosch, ce fut un vrai bonheur. Non pas de me retrouver en elle mais de découvrir une fille insolite, un rythme, un physique atypique. Une actrice, quoi… Être trop braque ne sera jamais un défaut dans ce métier, elle a le tempérament des grands rôles, pas des mièvres et des tièdes. Je la vois durer. Des Paula comme dans Jeune femme, elle s’en appropriera d’autres.»

Du job proprement dit de marraine, Sandrine Kiberlain affirme le pratiquer au coup de cœur. «Il m’est arrivé d’aller «pêcher» un espoir parce que j’y croyais mordicus, comme Kevin Azaïs il y a deux ans. Avec Laetitia Dosch, après ce moment magique de Cannes, je crois que je me suis projetée dans la symbiose qui l’unit à Léonor Serraille. Ça m’a rappelé les films que j’ai pu faire avec Laetitia Masson à l’époque.» Par hasard, l’actrice vient de tourner avec des réalisatrices en cascade, Jeanne Herry, Sophie Fillières, Lisa Azuelos. «Je n’en fais pas un manifeste, loin de là. Mais ça me touche d’être choisie par une cinéaste, je me sens sa porte-parole la plus intime. Alors qu’un réalisateur porte un regard basé sur une autre séduction.» Les rapports homme femme ne manqueront pas d’être évoqués lors de ces Césars «post-affaire Weinstein». «Plus qu’un ruban blanc à porter par solidarité, plus qu’à ces trucs de groupe, ces tonnes dans les journaux qui finissent par banaliser, je crois aux actions plus secrètes. Des dons par exemple, pour financer des aides juridiques, du soutien psychologique aux victimes d’agressions sexuelles.» Alors, ne la cherchez pas dans la salle Pleyel. «Je regarderai tout ça devant ma télé.»