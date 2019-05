Le Cinéma de la Plage sous les étoiles

Le tapis rouge recouvre les célèbres marches du Grand Théâtre Lumière, Agnès Varda attend l’arrivée d’une pléiade de stars sur la gigantesque affiche déployée au fronton du Palais des festivals, le jury présidé par le Mexicain Alejandro González Iñárritu a débarqué, la palme d’honneur qui doit être décernée à Alain Delon pour sa carrière fait jaser, enrageant l’organisation américaine Women and Hollywood qui s’y oppose dans une pétition, accusant l’acteur de propos «racistes, homophobes et misogynes».

À entendre les critiques qui salivent à cette idée, Quentin Tarantino a déjà remporté la Palme d’or avec Once Upon a Time… In Hollywood, qui réunit Brad Pitt et Leonardo Di Caprio. À moins que ce soit Pedro Almodovar. Ou Terrence Malik, ou Jim Jarmush, ou Xavier Dolan…

Bref, Cannes carbure à pleins tubes à quelques heures de l’ouverture de sa 72e grand-messe de la pellicule. Une célébration de quinze jours réservée aux heureux élus munis d’un badge ou d’une invitation. Mais, parallèlement aux projections dans les salles obscures, les films se montrent aussi à la Plage Macé de la Croisette dès ce mardi soir et jusqu’au samedi 25 mai.

Ce rendez-vous nocturne cinéphile et festif en accès libre, est ouvert au public. Au programme, des œuvres cultes et des classiques incontournables, accompagnés de quelques stars. Les amoureux du septième art pourront ainsi voir ou revoir «Les 400 coups» de François Truffaut, «La cité de la peur» d’Alain Berberian, «Mélodie en sous-sol» d’Henri Verneuil, «Les Doors» d’Oliver Stone, «Boyz’n The Hood» de John Singleton ou encore «Easy Rider» de Dennis Hopper.

Une surprise musicale fun s’ajoute à ce concept décontracté sous les étoiles avec, en ouverture et en clôture, les tubes du cinéma version karaoké géant sur grand écran. C’est une première.

(24 heures)