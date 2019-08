Le FIFAD devra avancer sans Benoît Aymon

Accidenté, Benoît Aymon n’assurera pas la 50e édition du Festival international du film alpin des Diablerets. Connu en tant que producteur et présentateur de l’émission phare de la RTS «Passe-moi les jumelles», l’homme de 65 ans a été renversé à vélo par une voiture, ce lundi 5 août dans un giratoire aux alentours de Genève. Bien qu’il ait subi un important traumatisme crânien, il est aujourd’hui hors de danger, selon Olivier Français, président du FIFAD. «Il est tombé trèslourdement sur le côté droit et sur la tête, explique-t-il. Actuellement au repos, Benoît doit à la fois gérer le problème du choc, mais aussi celui de ne pas pouvoir être là avec nous. D’autant plus que c’était sa première édition. L’équipe est touchée et lui souhaite un bon rétablissement.»

Gardant l’esprit positif, les organisateurs ont dû mettre en place un plan de crise. Solveig Sautier, directrice administrative et opérationnelle, assumera avec le comité et des bénévoles l’intégralité des tâches du directeur. «Depuis une année, Benoît avait déjà réalisé un travail remarquable, commente Solveig Sautier. La route est bien tracée et notre mission est surtout de réorganiser le déroulement des événements et des présentations dont il avait la charge.» Ainsi le festival pourra compter sur de nombreuses personnalités, dont Nicolas Bideau qui accueillera Guy Parmelin samedi pour la partie officielle. La journaliste de la RTS Manuella Maury, l’actuel présentateur de «Passe-moi les jumelles» Matthieu Fournier et le passionné de montagne Charlie Buffet seront aussi là. «Nous sommes très touchés par cet élan de solidarité, précise encore Solveig Sautier. Le plus important étant la santé du directeur et le bon déroulement du FIFAD.» Et Olivier Français de rajouter: «Après tout ce qu’il a apporté, nous désirons qu’il soit fier de notre travail!»