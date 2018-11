Le Festival cinéma jeune public confronte les façons «d’habiter»

Qu’est-ce qui définit une habitation? Et quelles sont les différentes manières d’«habiter» selon les cultures et les époques? Après avoir exploré la notion du genre et la place des femmes dans la société en 2016 et questionné le rapport aux animaux l’an dernier, la quatrième édition du Festival cinéma jeune public s’intéresse, du mercredi 21 au dimanche 25 novembre à Lausanne et à Pully, à la notion d’habitat.

Et touche ainsi aux sujets de l’identité, de la famille, des frontières et de la migration, en explorant autant la figure de la maison que les thématiques «habiter le monde» ou «vivre en communauté», deux programmes phares de courts-métrages. Dans «Spartacus et Cassandra» (samedi 24 novembre), deux enfants roms vont d’un habitat à un autre, tandis que Habi, la petite fille de «Derrière les murs» (samedi 24 et dimanche 25) fait les cent pas dans son quartier défavorisé.

«Nous voulons proposer une expérience différente aux enfants avec des films qu’ils ne pourraient pas voir ailleurs»

Fiction, documentaire ou animation, le Festival cinéma jeune public met en lumière un panel de la production indépendante mondiale, à la fois récente et de patrimoine, de la France à la Hongrie, en passant par l’Inde et l’Iran. Par sa programmation et sa localisation – les films sont projetés dans des salles indépendantes telles que le Cinéma Bellevaux, le Zinéma ou le City Club –, le festival désire développer et promouvoir une solution de rechange à l’offre cinématographique du circuit de la grande distribution. «Nous voulons proposer une expérience différente aux enfants avec des films qu’ils ne pourraient pas voir ailleurs», commente Cécilia Bovet, l’une des trois directrices du festival. Forcément, les éloigner de leur zone de confort fait naître de nombreuses questions.»

Si la plupart des programmes sont en version française ou sans dialogues – destinés le plus souvent aux non-lecteurs de moins de 7 ans –, d’autres sont toutefois projetés en version originale sous-titrée. Ce qui pourrait rebuter certains parents. «Comme il s’agit de cinéma indépendant peu distribué, certains films ne sont pas doublés. Cela permet aux enfants d’entendre une langue étrangère. Pour les projections scolaires, un liseur lira les sous-titres au micro», explique Cécilia Bovet.

Moments privilégiés

À la suite des projections, la manifestation invite les jeunes à rêver et à poursuivre la réflexion au sein d’ateliers créatifs. Le défi des organisateurs? Créer un espace d’échange, d’expérience, de rencontre et de dialogue autour de sa thématique. Et utiliser le vecteur cinéma comme élément déclencheur. «Nous voulions que les enfants aient leur moment privilégié, poursuit la codirectrice. Qu’ils sentent que ce festival leur appartient, qu’il a été créé pour eux et par eux.» Ainsi, les jurys enfants (8-11 ans) et jeunes (12-14 ans) éliront chacun un film des programmes de courts auquel ils remettront un prix.

Au cœur de ces ateliers: du bricolage et du coloriage de maisons pour les plus petits, de l’écriture pour les plus de 7 ans, ou même la confection des bruitages ou de la musique d’un film. Réalisés en amont avec des musiciens de l’EJMA, les métrages au son repensé seront projetés respectivement lors de la cérémonie de clôture et du ciné-concert. (24 heures)