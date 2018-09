Le GIFF dévoile quelques films

Premières annonces, premiers motifs de se réjouir. Le Geneva International Film Festival, ou GIFF, a dévoilé quelques titres qui seront présentés en première entre le 2 et le 10 novembre. Parmi ceux-ci, le dernier Jia Zhangke, «Ash is Purest White» (qui sortira sous le titre «Les éternels»), l’un des poids lourds du dernier Cannes. Dans cette optique d’exclusivité, on pourra aussi compter sur le dernier documentaire de Frederick Wiseman, «Monrovia, Indiana», qui faisait partie de la sélection vénitienne. À ces deux titres alléchants, ajoutons un film dont nos confrères parisiens disent déjà du bien, «Un amour impossible» de Catherine Corsini, avec Virginie Efira et Niels Schneider. «Ces titres ne représentent qu’une infime partie de ce qui va être annoncé», jubile Emmanuel Cuénod, directeur du GIFF, qui semble déjà impatient d’en dévoiler davantage. «On a durci nos critères de sélection, en ne prenant plus que des premières suisses, et cela porte ses fruits. Les sections dévolues aux séries TV et à la VR (Virtual Reality) seront elles aussi très fortes.» Des opus d’Éric Khoo, Stephen Frears et Bruno Deville sont ainsi prévus côté télévision, pendant que la VR promet une balade dans les œuvres de Munch, Manet et Vallotton. On a hâte de connaître le reste, qui sera divulgué le 9 octobre.

(24 heures)