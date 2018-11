Le GIFF ne tourne pas autour de son nombril

Sur quoi repose la réussite d’un festival ? La question revient fréquemment. Et les réponses ne varient guère. La fréquentation, la qualité des programmes, l’harmonie du tout, la dynamique de l’ensemble et quelques invités pour faire l’événement.

Est-ce tout? Eh bien non! Concernant le 24e GIFF – ou Geneva International Film Festival -, qui s’est achevé samedi soir avec la projection du dernier opus de Naomi Kawase, «Vision - Voyage à Yoshino», dont la sortie est imminente, les chiffres ont en effet de quoi surprendre. Il y a d’abord ces 32’000 festivaliers qui sont venus durant toute la semaine au Théâtre Pitoëff, désormais lieu central de l’événement. Et cela sans compter les spectateurs qui ont fait le déplacement dans les autres lieux du festival. Il y a ensuite la billetterie, qui enregistre cette année une hausse de 30% par rapport à 2017, alors que la fréquentation reste plus ou moins stable. C’est beaucoup, et loin d’être négligeable. Le public paie pour venir au GIFF, la manifestation ne tourne pas autour du nombril des professionnels de la profession ou des badgés non payants, comme c’est le cas pour bon nombre de festivals genevois que nous ne citerons pas, et c’est tant mieux. Et il y a enfin cette augmentation de 500% de demandes de scolaires pour venir au festival, prioritairement pour tester la VR (Virtual Reality). Conséquence de cette importante augmentation, le GIFF a par exemple dû refuser l’accès au Musée VR à près de 300 élèves. Soit l’équivalent de plus de dix classes ! Là aussi, le chiffre est important. Et signifie en tout cas deux choses, corollaires l’une de l’autre. La VR, et globalement la section dévolue au digital, a fonctionné au-delà des attentes. Et c’est tout sauf immérité. Emmanuel Cuénod et ses équipes (dont Paola Gazzani Marinelli pour ces programmes-là) ont entrepris un travail colossal qui a amplement porté ses fruits. Second constat, ce succès va obliger le GIFF à revoir ses ambitions à la hausse, par exemple en faisant en sorte que «le programme puisse devenir pérenne et tourner dans les écoles, à Genève mais aussi partout en Suisse», témoigne Emmanuel Cuénod.

Ce succès provient évidemment de l’attrait de plus en plus fort pour les nouvelles technologies, la VR en tête. Leur proximité au cœur d’un événement où on faisait la queue pour tester les différentes installations – environ 500 personnes ont pu voler comme un oiseau préhistorique grâce à «Birdly – Jurassic Flight», attraction la plus spectaculaire du GIFF -, le tout dans une ambiance cordiale et des plus agréables, donne tort aux pisse-froids et autres aigris qui affirment que les casques Oculus isolent les gens les uns des autres. C’est exactement l’inverse qui s’est produit. La succession des essais et des expériences a rassemblé le public, et tout le monde parlait avec tout le monde dans un état d’esprit formidable et positif. Disons-le tout net: nos visites quotidiennes à Pitoëff vont désormais nous manquer.

Ce petit bilan serait incomplet sans les films et les séries, même si on a déjà maintes fois souligné la richesse d’une programmation ratissant parmi de nombreux inédits cannois, vénitiens ou d’ailleurs pour composer des sections dont la rigueur éditoriale ne souffre pas de reproches, sinon des divergences de goûts. C’est «Yomeddine» de A.B. Shawky, l’un des grands oubliés de la compétition cannoise 2018, qui a remporté le Reflet d’or du meilleur long-métrage. Mais il y a une mention pour le prodigieux «Long Day’s Journey Into Night» de Bi Gan. «Autonomies» a reçu le Reflet d’or de la meilleure série et «Vestige» (que nous n’avons hélas pas testé) celui de la meilleure œuvre immersive. Des dizaines d’invités, 250 environ, de Peter Greenaway à Souleymane Cissé, sont venus au festival. Plusieurs tables rondes, débats et séances de travail, sérieuses mais pas écrasantes, autour des thèmes de la création indépendante, du digital et du futur télévisuel, ont fait sens dans cet ensemble parfaitement connexe, au sens mathématique du terme. On se réjouit d’y retourner en 2019. Ce sera du 1er au 10 novembre. (24 heures)