Wim Wenders: «J’étais intimidé face au pape»

Qui pour filmer le pape François? Contre toute attente, ce projet dédié au souverain pontife, exercice périlleux dans sa droiture apparente, est arrivé aux mains de Wim Wenders. Le réalisateur de «Paris, Texas» et des «Ailes du désir», rompu à la pratique du documentaire pour avoir filmé précédemment et pêle-mêle «Pina» (Bausch, en hommage), Sebastião Salgado dans «Le sel de la terre» et différents bluesmen dans «The Soul of a Man», a donc confronté son regard à un homme que tout le monde catholique révère. Lundi, Wenders était à Genève pour présenter «Le pape François – Un homme de parole» aux Nations Unies. Un peu avant, il a accordé quelques interviews.

On a beaucoup lu que ce film est une commande. Mais comment vous êtes-vous retrouvé dessus?

D’abord, ce n’est pas une commande mais une demande. C’est Monseigneur Vigano, responsable de la communication au Vatican, qui m’a contacté pour savoir si j’étais intéressé. Lui-même a écrit des livres et fait des films. Il a compris qu’avec ce pape, le cinéma serait un moyen de communication. Ensuite, le Vatican n’est intervenu en rien sur le film, à aucun moment.

Et qu’est-ce qui vous a fait accepter sa demande?

Ils ont fait tellement d’efforts pour me faire croire que j’aurais carte blanche. Et ils avaient raison, vu qu’ils ne m’ont influencé en rien. Même pas au montage. Parfois, j’aurais même aimé qu’ils jouent davantage un rôle d’interlocuteurs. Ils n’ont pas fait de commentaires. Pourtant, ils savaient que je ne suis pas catholique.

Ont-ils contacté d’autres cinéastes?

Non. J’étais le premier sur leur liste. Et comme j’ai dit oui, ils ont jeté la liste. J’espère bien savoir un jour qui d’autre aurait dû être contacté.

Aviez-vous de l’appréhension de vous retrouver face au pape?

Un peu intimidé la première fois. On ne l’a pas traité comme un acteur. Pas de maquillage, pas de micro-cravate, pas de prise à refaire. Il est arrivé tout seul sur le plateau, il a salué personnellement tous les membres de l’équipe, avec un mot pour chacun. Du coup, on a tous perdu notre timidité. Sauf moi. Puis il a vu la chaise où il devait s’asseoir et un écran de contrôle devant lui. Il m’a demandé où serait mon siège, je lui ai dit qu’il serait seul face à la caméra mais qu’il me verrait en gros plan sur le moniteur. Donc que le public serait dans l’axe de mes yeux.

Et il n’a pas reculé?

Non, il a tout de suite accepté. En tout, nous avons parlé quatre fois deux heures. Le tout réparti sur quatre jours, eux-mêmes partagés sur deux ans entre le printemps 2016 et l’automne 2017. Huit heures sur deux ans, c’est quand même pas mal, je trouve. Avant tout cela, j’avais surtout deux ans de préparation. J’ai pu lire tout ce qu’il a dit, vu des centaines de documents où il figure, notamment sur ses voyages dans le monde entier.

Les entretiens gardaient-ils quand même une certaine spontanéité?

Oui, et même beaucoup. Il n’a jamais dit qu’une question ne lui plaisait pas. Il est en général exact et simple. Et ne part jamais dans un langage intellectuel ou incompréhensible.

Vous étiez-vous fixé des limites, voire des contraintes?

J’avais établi quelques règles. Déjà, de ne pas faire un film biographique. Lui ne veut pas qu’on parle de lui, mais uniquement de sa parole, et moi je déteste la culture people. Et je voulais que le film coûte peu d’argent, qu’il fasse un peu pauvre. Il n’a coûté qu’un million et demi d’euros. Pour la même raison, je n’ai pas voulu accompagner le pape dans ses voyages. Il y a déjà des milliers de caméras qui le suivent. Et puis j’ai voulu intégrer cette histoire de saint François d’Assise, et expliquer à ma manière pourquoi il a pris ce prénom-là.

Vous avez donc imaginé ces séquences autour de saint François d’Assise comme une fiction en propre?

Presque, oui. Il existe une dizaine de films qui évoquent sa vie, y compris au temps du muet. Mais je ne voulais pas me servir d’un extrait. Donc j’ai tourné moi-même quelques plans, sans moyens, avec une vieille caméra des années 20. C’est pour ça que la plupart des gens croient qu’il s’agit des extraits d’un vieux film.

Quel est votre rapport à la foi?

Je suis croyant mais j’ai quitté l’église catholique en 1968. Et je n’y suis pas revenu. À la fin des années 90, je me suis converti au protestantisme. Aujourd’hui, je suis un chrétien œcuménique, mais je ne sais pas si ça se dit.

Le pape connaissait-il vos films?

La première chose qu’il m’ait dit, c’est qu’il avait entendu parler de moi mais qu’il n’avait vu aucun de mes films. Il y a de longues années, il aimait bien certains films du néoréalisme italien. Certains Rossellini, je suppose. Depuis, il n’a plus rien vu. Le cinéma, ce n’est pas son truc. Il s’intéresse aux gens et pas aux images que ceux-ci produisent. Il ne regarde pas non plus la télévision.

Souvent, vos documentaires sont centrés sur un artiste et sur son œuvre. Dans votre démarche, comment situez-vous «Le pape François»?

Mes documentaires sont dédiés à des œuvres ou des gens que j’ai envie de partager avec plein de gens. Le meilleur exemple, c’est la musique cubaine, que le monde entier a adoré après l’avoir redécouverte dans «Buena Vista Social Club». J’aime que le cinéma puisse faire des déclarations d’amour. Avec «Le pape François», cette déclaration est tournée vers un homme courageux, tendre et sage.

Auriez-vous pu faire le même travail avec d’autres papes?

C’est hors de question. De toute façon, ils ne me l’auraient jamais demandé. Jusque-là, les papes étaient intouchables, on ne les voyait que de loin. Celui-là est dans la proximité, dans le regard.

Qu’est-ce qui vous fascine en lui?

Son esprit courageux. Il n’a jamais peur et est d’un optimisme incroyable. Au point que je ne sais pas d’où il le tire.

Et qu’est-ce que vous aimez le moins en lui?

Sa réaction lorsque je lui ai posé la question sur les abus sexuels et la pédophilie au sein de l’église. Tout à coup, il a perdu son calme. Il était en rage, hors de lui. Comme s’il se trouvait face à une frustration qu’il ne pouvait pas résoudre.

Quel regard portez-vous aujourd’hui sur l’ensemble de votre œuvre?

Aucun. Mes films ne m’appartiennent plus. Il y a cinq ans, j’ai créé la fondation Wim Wenders et les y ai tous déposés. Mes films appartiennent aujourd’hui à ceux qui les voient. Ils ont besoin de soutien, d’être restaurés. Mais je me suis défait de leur possession.

Verra-t-on bientôt un nouveau film de Wim Wenders?

Oui, cet automne. Un film qui s’appelle «Submergence», avec Alicia Vikander et James McAvoy. Il conte une grande histoire d’amour. C’est la seule chose que je sais faire. (24 heures)