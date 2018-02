Le film lausannois Fortuna primé au Festival de Berlin

Lors de la cérémonie de Clôture de la section Génération de la Berlinale 2018, le film Fortuna du réalisateur romand Germinal Roaux a été primé ce vendredi soir à deux reprises.

Tout d'abord, les membres du Jury international des jeunes Generation 14plus - Jascha Katjana Richer, Lilly Rinklebe, Zoe Rentmeister, Rosa Nietzsche, Robert Schlücker, Joseph Askar Schönfelder, Jonathan Auer - lui ont décerné l'Ours de Cristal du meilleur film. Les membres du Jury international Generation 14plus - Felipe Bragança, Verena von Stackelberg, Mark Rogers - lui ont décerné, quant à eux, le grand Prix du Jury international de Generation 14plus.

Avec dans les rôles principaux Kidist Siyum Beza, Bruno Ganz, Patrick D'Assumçao, Assefa Zerihun Gudeta et Yoann Blanc le film témoigne du destin d'une adolescente éthiopienne et de ses congénères de divers origines refugiés dans un hospice à plus de 2000 m d'altitude où une communauté catholique les héberge en attendant que leur sort soit régularisé par les institutions suisses.

Fortuna sera présenté le 9 mars prochain en ouverture du Festival des Droits Humains (FIFDH) à Genève en présence du Président de la Confédération, M. Alain Berset et sortira en salle en Suisse romande le 11 avril 2018.