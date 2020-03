Le géant du cinéma Max von Sydow quitte l’écran

Nous l’avions encore vu en 2018 dans «Kursk», et un peu avant, ce qui était moins heureux, dans le «Star Wars épisode VII: le réveil de la force» comme dans quelques épisodes de la série «Game of Thrones». Faits d’armes qui risquent bien d’être les seuls pour lesquels le public met aujourd’hui un nom sur son visage. Il faut pourtant rappeler ici quel immense acteur fut Max von Sydow.

Ce géant suédois, né le 29 avril 1929 à Lund et formé au théâtre dans son pays, fit, comme la plupart de ses contemporains, ses premiers pas au cinéma sous la direction de grands réalisateurs compatriotes. D’abord le très oublié Alf Sjöberg, puis l’immense Ingmar Bergman, qui lui offre un rôle en or, celui d’un chevalier qui va rencontrer la Mort en personne. Le film, c’est «Le septième sceau», et dès sa sortie, il a ce statut de classique intouchable qui en fait encore aujourd’hui un incontournable de tous les ciné-clubs. Max von Sydow y appose son empreinte avec une évidence qui dépasse d’entrée la simple interprétation. Pas de doute, il y a du génie chez cet acteur, qui devient instantanément l’un des comédiens fétiches de Bergman: «Les fraises sauvages», «La source», «À travers le miroir» ou plus tard, «La honte», pour n’en citer qu’une partie.

L'«Exorciste» de Friedkin

Ses prestations lui ouvrent les portes du cinéma international. Énumérer tous les titres de sa carrière suffirait à rédiger sa nécrologie, tant sa filmographie sut être riche, complète, cohérente et régulière, des années 50 à aujourd’hui. Présence et intensité, à l’aise aussi bien chez John Huston, William Friedkin, Francesco Rosi, John Boorman, Bertrand Tavernier, David Lynch, Woody Allen, Steven Spielberg ou encore Martin Scorsese, Max von Sydow, c’était aussi une voix reconnaissable entre toutes. Gutturale, profonde, incarnée.

L’homme était aussi crédible dans des rôles de méchants que dans des registres plus positifs. L’adéquation fut souvent parfaite. On se souvient du prêtre auquel il donna vie dans le bien nommé «Exorciste» de Friedkin comme du bergmanien Johan Åkerblom des «Meilleures intentions» de Bille August. Dans ces deux cas, il savait aller au-delà des apparences, s’approprier les personnages et imposer sa patte au metteur en scène. Ces dernières années, malgré son âge, son appétit de tourner demeurait intact. Quitte à se commettre dans des films ou séries indignes de son talent. Ce qu’on lui a pardonné.

En parallèle à cette immense carrière, il était devenu citoyen français en 2002. Ce qui n’est nullement paradoxal. Sa seconde épouse fut française. Et sa culture le poussait à apprécier ce pays d’élection, même s’il y tourna peu de films.