«Le plus difficile, c’était de courir à quatre pattes»

«J’ai rencontré Vincent le jour où je l’ai quitté.» La phrase pourrait être tirée de Chien, film aux allures de conte tragicomique et absurde que Vanessa Paradis et Vincent Macaigne étaient venus présenter à Locarno, l’été passé, et désormais visible sur les écrans romands. Or, à la table de la terrasse tessinoise, la vedette française explique très sérieusement par là qu’elle ne connaissait pas le comédien, son mari à l’écran, et qu’elle l’a rencontré au dernier jour du tournage, pour jouer une scène où elle le quitte «parce qu’elle est allergique à lui, littéralement». Le regard mi-perplexe mi-désemparé que Vincent Macaigne lui lance alors rejoint son effort de composition dans ce film où il devient chien docile, fidèle, un peu inquiet, un poil pataud, courant à quatre pattes derrière la baballe avant, récompense ultime, de pouvoir se lover sur le lit aux côtés de son ex-épouse lisant un bouquin. Heureux, enfin!

«L’idée n’était pas que je joue un chien, comme Alain Chabat a pu le faire dans Didier, raconte-t-il. Je devais me laisser aller à une situation d’abandon face à la domination, en gardant une forme d’humanité. Mon personnage demeure libre dans sa tête, même dans le silence et l’enfermement.»

À l’origine, un court roman de Samuel Benchetrit, qu’il a porté sur scène et en images. Chien promène sa caméra dans une froideur naturaliste, entre vastes espaces automnaux, appartements à la rigueur géométrique et locaux cradingues au confinement anxiogène. On suit la «régression» de Jacques Blanchot, époux mou, employé éteint qui, après que son chien se fit écraser, décide de laisser couler sur lui l’adversité du monde, trouvant même un ambigu réconfort entre les mains du terrible dresseur joué par Bouli Lanners.

Pourtant, «c’est un film d’une grande tendresse», analyse Vanessa Paradis, dont l’idylle avec Samuel Benchetrit se serait nouée sur le tournage. «Le personnage de Vincent en prend plein la gueule mais il garde de l’amour pour chacun. Comme les animaux, il ne juge pas, il fait avec.» Vincent Macaigne lui répond. «J’ai des problèmes de santé un peu compliqués. Je me suis retrouvé en réanimation. À un moment, je me suis senti dans cette espèce d’abandon où tu ne peux plus rien faire d’autre que d’accepter ce qui t’arrive et ce qu’on te fait. Après cela, on ne relativise pas les choses, on en profite différemment.»

Chien déploie une absurdité fleurant l’univers onirico-réaliste de Terry Gilliam et pousse loin la mise en soumission de cet homme banal, avec à la clé des scènes à l’humour délectable de second degré et d’autres d’une déstabilisante violence physique et psychologique. «Le plus difficile, c’est de courir à quatre pattes, détaille le sociétaire de la Comédie française. Surtout en novembre, les muscles se refroidissent vite. On s’est rendu compte après coup que le champ où je devais courir était celui où tous les chiens du quartier venaient chier. Il y avait une prise de risque.»

Quant à la question de savoir si Paradis et Macaigne sont plutôt chats ou chiens, la première envoie un bisou à distance à son bulldog, le second réprime un frisson. «Enfant, je me suis fait mordre par un chien. Je lui montais sur le dos, ça ne lui a pas plu alors crac. Dans le film, cela dit, j’avais beaucoup d’affection pour le rottweiler en cage. (Il s’adresse à Vanessa Paradis) Tu savais qu’il a été abandonné trois fois? C’est tragique.» On lui fait remarquer que le regard du molosse a quelque chose d’humain derrière son aspect redoutable. «Ben oui, il essayait de me violer à chaque fois que je devais entrer dans sa cage. Quand il me voyait, il était content.»

Chien, de Samuel Benchetrit (Fr, 16-16, 102’). Deux étoiles (24 heures)