Le président des Oscars accusé de harcèlement

Le président de l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui remet les prestigieux Oscars, fait l'objet d'une enquête interne à la suite de trois accusations de harcèlement sexuel, indiquent vendredi plusieurs médias américains.

Academy president John Bailey is under investigation over three allegations of sexual harassment https://t.co/MgLi5plOI0 pic.twitter.com/iVwejLZCiS