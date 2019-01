Le retour des gendres les plus adulés de France

On a pris les mêmes et on a recommencé. En 2014, «Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?» (de Philippe de Chauveron) était le succès surprise du printemps, malgré de féroces détracteurs qui lui reprochèrent son fond raciste et une bonne dose de démagogie flattant le populisme d’un spectateur qui semble ne pas en avoir tenu compte. Christian Clavier y incarnait Claude Verneuil, notaire et bourgeois catholique de la Loire. Avec son épouse Marie (Chantal Lauby), ils ont quatre filles, dont les trois premières sont déjà mariées. Mais à des Français issus de l’immigration et de religions différentes, ce qui ne plaît pas trop à Claude. Isabelle a donc épousé Rachid (Medi Sahdoun), avocat musulman, Odile un juif séfarade au chômage, David (Ary Abittan), et Ségolène un banquier chinois du nom de Chao (Frédéric Chau). Restait la quatrième fille, à caser.

La bande-annonce de «Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu?»

Mariage pour tous

Dans le premier volet, elle se voulait rassurante en leur présentant son futur, un catholique prénommé Charles. Les choses se gâtent lorsque les parents le rencontrent, puisqu’il est d’origine ivoirienne et que leur racisme ressurgit. Le racisme: thème principal du film, moteur comique d’une fiction efficace, au point de devenir l’un des cartons du cinéma français et même au-delà. Le film totalisera plus de 19 millions d’entrées dans les différents territoires où il est sorti, dont près de 500 000 en Suisse, quatrième pays où il a le mieux marché. Seuls les États-Unis refusent de le diffuser, jugeant qu’il est trop raciste et qu’on ne peut pas rire des Noirs, des Juifs ou des Asiatiques.

Fort de ce succès, producteurs, scénaristes et réalisateur planchent sur une suite. L’écriture est finalisée en novembre 2016 et le tournage agendé au printemps 2018. Les thèmes du mariage pour tous – la sœur du gendre ivoirien doit y épouser une femme – et l’immigration, l’ensemble des gendres désirant quitter la France, y sont abordés. «Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu?» est un décalque à peine voilé du premier opus. Mêmes caractères, situations et gags à l’identique. En attendant de savoir si la soupe, même réchauffée, aura autant de succès, on a croisé une partie de l’équipe de ce nouvel opus, et notamment trois des quatre gendres de la série, auxquels nous avons posé à tour de rôle les mêmes questions.

Retrouver le même rôle quatre ans plus tard, quelle impression cela procure-t-il?

Ary Abittan (A.A.): C’est déjà le bonheur de retrouver tous ses camarades. Et de lire un scénario qui est à la hauteur du premier. Frédéric Chau (F.C.): Mon personnage est parano. Donc j’ai aussi eu le plaisir de travailler sur ces données. Medi Sadoun (M.S.): Pareil, le fait de retrouver des frères.

Que préférez-vous dans votre personnage?

A.A.: La dimension collégiale. Il me rappelle qu’en comédie, on ne peut pas faire les choses seul. F.C.: Je ne peux pas en parler sans mentionner les autres. C’est l’unité du film qui me plaît. M.S.: La relation entre les gendres.

Et qu’est-ce que vous détestez chez lui?

A.A.: Rien. Pour interpréter quelqu’un, il faut l’aimer. J’aime par exemple son côté loser, et je m’amuse de sa relation avec ses beaux-parents. F.C.: Pareil, détester est un terme trop fort. Personnellement, ce tournage m’a beaucoup amusé. M.S.: Il n’y a aucun moyen de le détester. Tout ce qui pourrait être négatif, je le transforme en positif.

Est-ce qu’il y a une concurrence entre vous?

A.A.: Bien sûr que non. Sinon dans l’envie de nous faire rire. F.C.: Nous sommes tous les quatre ensemble. Philippe de Chauveron (ndlr: le réalisateur) a eu l’intelligence de maintenir l’équité entre tous nos personnages. Donc il y a une vraie symétrie entre nous quatre. M.S.: De la concurrence voudrait dire une division. C’est exactement l’inverse entre nous.

Quels sont vos désirs ou vos ambitions?

A.A.: Je n’ai pas de plan de carrière. J’ai la chance de recevoir de bons scénarios et d’aimer les fous rires. Là, je serai bientôt sur les routes avec mon spectacle, qui s’arrêtera le 20 novembre à Genève (ndlr: au Théâtre du Léman) et le 21 à Lausanne. F.C.: Il va y avoir la sortie cet été d’un film que j’ai écrit, «Made in China» de Julien Abraham. C’est le prochain objectif que je me fixe. M.S.: Pas de plan de carrière. Je laisse les gens venir à moi.

Qu’est-ce qui a été le plus dur sur «Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu?»

A.A.: De manger. On ne faisait que ça. En plus, on remangeait durant les séquences de repas. Je ne vous raconte pas lorsqu’il fallait refaire la prise. F.C.: La cantine. Je fais des intolérances au gluten. M.S.: Le plus dur, c’est que nous n’avions plus la joie de nous rencontrer pour la première fois. (24 heures)