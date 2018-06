Léonie Bischoff adapte un best-seller de la reine du polar scandinave

Le matériau de base vaut son pesant d’or. Reine suédoise du polar, Camilla Läckberg a le sens de l’intrigue millimétrée et s’y entend pour mettre en scène des personnages bien tordus au fil d’intrigues rusées à souhait. Pas évident d’adapter en bande dessinée ses best-sellers à l’univers sombre. Olivier Bocquet et Léonie Bischoff s’y sont attelés avec brio. Le duo n’en est pas à son coup d’essai. Il a déjà transposé «La princesse des glaces» et «Le prédicateur». Résultat impeccable. Leur troisième collaboration vaut une nouvelle fois le détour.

Graphiquement, Léonie Bischoff séduit par une finesse de trait qui met en valeur les héroïnes de ce «Tailleur de pierre» jonglant avec les époques. La dessinatrice genevoise établie à Bruxelles y ajoute des jeux de regards subtils et un sens développé du cadrage. Scénariste habile, Bocquet a élagué là où il fallait et conservé l’essentiel de ce récit où l’aspect psychologique compte autant que la résolution de l’intrigue. C’est lui aussi qui a imaginé une présentation originale des personnages, à savourer au début de chaque album. On adore ces trois premières pages au cours desquelles les principaux protagonistes s’adressent aux lecteurs, face caméra.

Parmi eux, l’écrivaine Erica Falck et l’inspecteur Patrick Hedström, récurrents dans ces enquêtes policières toutes situées à Fjällbacka, une petite ville côtière de Suède pas aussi paisible qu’elle n’en a l’air. Dans «Le tailleur de pierre», une fillette de 7 ans a été retrouvée morte près de chez elle. Très vite, on découvre que ce décès n’a rien d’accidentel. Plus loin, on comprendra que le passé lointain peut influer sur le présent. La suite se dévore… comme un roman de Camilla Läckberg.

«Le tailleur de pierre», par Léonie Bischoff et Olivier Bocquet, d’après Camilla Läckberg, Ed. Casterman, 128 p. (24 heures)