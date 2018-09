Les 15 films incontournables pour s’initier au septième art

Comment sélectionner 15 films essentiels à montrer aux 6-12 ans afin de leur donner envie, adultes, de continuer à courir les salles obscures? Vincent Adatte, l’un des trois fondateurs et codirecteurs de La Lanterne Magique, qui fête cette année ses 25 ans, relève le défi avec sa passion contagieuse de toujours mettre en contexte les longs métrages avant leur projection. Pour ceux qui découvriront sa sélection hors les murs des clubs de cinéma de La Lanterne Magique, il recommande qu’ils soient tous visionnés en famille afin que les jeunes cinéphiles soient accompagnés dans leur éducation à l’image. Ses choix reposent sur des critères de diversité, de qualité ou encore d’évolution technique.

1. «Le Kid» de Charlie Chaplin, 1921, États-Unis

«Ce Chaplin est un must. C’est un mélodrame mais l’équilibre entre le drôle et le triste est très subtil. Le film évoque l’éducation. Avec Chaplin, on apprend qu’on peut toujours s’en sortir et là d’autant plus que c’est grâce à un enfant, un petit orphelin que Chaplin recueille. Sans oublier que la musique du film est à elle seule une œuvre d’art.»

2. «La croisière du Navigator» de Buster Keaton, 1926, États-Unis

«Keaton est un autre génie du cinéma burlesque en noir et blanc, comme Chaplin. Contrairement à ce dernier, c’est un athlète, un cascadeur. Il intrigue beaucoup les enfants car il ne sourit jamais. Ses performances physiques fascinent aussi, d’autant qu’elles sont réalisées sans trucage. Son personnage affronte l’adversité à bras-le-corps.»

3. «Visages d’enfants» de Jacques Feyder, 1926, Suisse-France

«Ce long métrage a été tourné à Saint-Luc. Le premier film qui met en avant les enfants sans les bêtifier en les dotant d’une intériorité. On est dans une histoire simple, celle de la famille recomposée. Elle montre toutes les facettes de la problématique.»

4. «Les aventures du prince Ahmed» de Lotte Reiniger, 1926, Allemagne

«C’est un des premiers dessins animés long métrage entièrement fait en papiers découpés sur le thème des «Mille et une nuits». Un éblouissement au niveau visuel. Les enfants pensent souvent qu’il a été réalisé à l’ordinateur.»

5. «Gosses de Tokyo» de Yasujirô Ozu, 1932, Japon

«Encore un film en noir et blanc génial qui se passe loin, au Japon, mais qui raconte une histoire universelle, celle d’enfants qui doivent déménager, aller dans une nouvelle école où l’intégration est assez difficile. Il y a des scènes graves mais aussi drôles comme la grève de la faim des enfants… qui dure jusqu’au goûter.»

6. «Chantons sous la pluie» de Gene Kelly et Stanley Donen, 1952, États-Unis

«C’est un must absolu. Le film qui pose de la manière la plus simple et la plus drôle possible le passage du muet au sonore. C’est aussi une comédie musicale qui fait aimer le genre. Dans une scène, les comédiens dansent du hip-hop, de quoi dresser des parallèles avec aujourd’hui.»

7. «Le roi et l’oiseau» de Paul Grimault, 1980, France

«Le scénario est de Jacques Prévert. C’est un film sur la liberté, sur l’idée qu’on doit faire face à la dictature mais à hauteur d’enfant. Il allie esthétique, poésie et un message positif. C’est rare.»

8. «Mon voisin Totoro» de Hayao Miyazaki, 1988, Japon

«Il est un de ces films qui fait grandir. Un dessin animé montre qu’on peut parler de choses de la vie de manière totalement émouvante. C’est aussi l’histoire d’un déménagement pour être plus proche de la maman malade à l’hôpital. Il évoque la résilience et met en valeur des héroïnes.»

9. «Chérie, j’ai rétréci les gosses» , Joe Johnston, 1989, États-Unis

«Ce film travaille sur la notion d’échelle, du plus petit au plus grand, de manière intelligente. Des enfants qui rétrécissent, c’est à la fois drôle et dramatique. Avec des trucages artisanaux extraordinaires. C’est un film américain grand public qui véhicule de belles vertus.»

10. «Les enfants du ciel» de Majid Majidi, 1997, Iran

«Ce film iranien, peu connu, arrive à créer une tension et un suspense avec une simple histoire de chaussures que deux enfants pauvres se partagent pour aller à l’école, l’un le matin l’autre l’après-midi. Les plus jeunes arrivent à s’identifier. Il fait partie de ces films qui font verser une petite larme.»

11. «Jiburo, le chemin de la maison» de Jee Jeong-hyang, 2002, Corée du Sud

«Dans ce film sud-coréen où l’on ne parle pas beaucoup, un enfant est placé chez sa grand-mère sourde à la campagne. D’abord en confrontation, il crée progressivement une complicité avec elle. Le jeune public arrive malgré la barrière culturelle à trouver des points communs avec le héros.»

12. «Le monde de Nemo» d’Andrew Stanton et Lee Unkrich, 2003, États-Unis

«Un des plus beaux Pixar! Là, les valeurs sont inversées. L’enfant initie son père à l’aventure, au sel de la vie, à ne pas rester replier sur soi-même. Attention, la mort de la mère de Nemo peut être un moment triste à expliquer.»

13. «Azur et Asmar» de Michel Ocelot, 2006, Belgique-France

«Une beauté de tous les instants. Ça ravit les yeux et fait grandir. Il véhicule l’idée de l’ouverture sur l’autre et la tolérance à travers l’histoire au Moyen Âge de deux petits enfants de milieux sociaux différents. Dans une scène, l’un d’eux parle en arabe sans traduction. La mise en situation, les attitudes font que l’on comprend parfaitement ce qu’il dit.»

14. «Hugo Cabret» de Martin Scorsese, 2011, États-Unis

«Le film est long mais les enfants crochent. Du grand spectacle mais qui raconte des choses profondes. À travers le jeune héros Hugo, on plonge dans le cinéma de Georges Méliès.»

15. «Le chant de la mer» de Tomm Moore, 2014, Irlande

«Un must! Les enfants adorent. Le sujet y est de vaincre un traumatisme. Suite à la disparition de sa maman en mer, ses enfants partent à sa recherche. Ce film d’animation est une forme de récit légendaire qui parle vraiment au jeune public. On ne va pas vers un happy end mais la résolution finale est acceptable et les enfants peuvent la comprendre.»

