«Les chatouilles», l’enfance v(i)olée

Un couple, un spectacle, un film. Tout semble marcher par paire chez Andréa Bescond et Éric Metayer, les heureux auteurs des «Chatouilles», qui a bouleversé le Festival de Cannes, puis le Geneva International Film Festival (GIFF). D’un sujet délicat, voire tabou et impossible, puisqu’il y est question d’agressions sexuelles envers une petite fille, Odette, 8 ans, victime de manipulations odieuses par l’un des meilleurs amis de ses parents.

Pour raconter l’horreur et l’indicible, Andréa Bescond et Éric Métayer misent sur l’ellipse, le décalage et l’aspect ludique des choses. Nous les avons rencontrés au GIFF.

Comment passe-t-on de cette pièce-là à ce film-là?

La pièce parlait de violences sexuelles et le public se sentait heureux en la découvrant. Le vrai pari a donc été de retranscrire cette sensation au cinéma, qui est par nature plus frontal. Au théâtre, on peut orienter le regard. C’est plus difficile au cinéma. Il fallait donc réintroduire quelque chose de ludique. On a pu le faire par la mise en scène, en jouant sur les temporalités, par exemple en montrant dans le même plan Odette petite fille et la même devenue adulte en consultation chez une psy.

Cette structure a-t-elle posé des problèmes, à l’écriture ou au tournage?

Non, sinon que nous voulions au départ respecter la chronologie. On a ensuite abandonné cette idée. Par ailleurs, nous savions comment fonctionne notre délire. Le film, c’était juste une nouvelle manière de le décliner. Avec des responsabilités, vu le sujet du film et du spectacle.

Andrea, pourquoi jouer vous-même le rôle d’Odette adulte?

Déjà, nous avions besoin d’une comédienne danseuse, et c’était mon cas. Mais je me suis quand même posé la question, par rapport au rôle. Les producteurs n’ont jamais ressenti cela comme un problème. Ils ont également parfaitement compris que la danse rendrait le film tout de suite plus universel.

Il y a une part personnelle dans ce rôle, vous avez vous-même été agressée lorsque vous étiez petite. Des souvenirs ont-ils rejailli au tournage?

Forcément, mais j’ai abordé ce personnage comme un rôle. Sans l’enfermer ni le rattacher à ma vie.

Pour la mère d’Odette, avez-vous choisi Karin Viard pour sa ressemblance si frappante avec vous?

Non, et pour ne rien vous cacher, nous n’avions pas repéré que les ressemblances étaient à ce point flagrantes. Cela se retrouve aussi au niveau du caractère. Karin Viard voulait faire ce film avant de lire le scénario.

Les autres rôles en ont découlé?

Nous avons choisi Clovis Cornillac car nous avions besoin de quelqu’un de terrien. Quant à celui qui commet les agressions sexuelles, nous voulions quelqu’un d’à la fois lumineux et charismatique. Pierre Deladonchamps était idéal pour cela.

Et comment avez-vous travaillé avec la petite fille qui joue Odette, Cyrille Mairesse?

Nous avons été transparents dès le départ. Nous avons fait un casting pour elle, mais aussi avec ses parents. En faisant le film, ils contribuaient tous à la protection de l’enfance. Puis on a fait en sorte que le tournage soit récréatif. Tout en la protégeant au maximum, et cela en jouant beaucoup sur les champs contrechamps. Par exemple, la jeune comédienne a peu croisé Pierre Deladonchamps sur le tournage et il y avait même des doublures. (24 heures)