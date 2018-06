Les filles braquent les écrans

La franchise «Ocean’s»

«Ocean’s Eleven», 2001



Fort de triomphes oscarisés des plus rentables («Erin Brockovich», «Traffic»), le cinéaste auteuriste Steven Soderbergh (photo) n’en fait qu’à sa tête. Ses potes Clooney, Pitt, Damon etc. injectent au remake de «L’inconnu de Vegas» une hilarante autodérision. Gros casse au box-office.



«Ocean’s Twelve», 2004



Si les superstars, Julia Roberts et Catherine Zeta-Jones se crêpent le chignon en coulisses, le gang de mâles alpha superstars surenchérit dans la moquerie égotique, notamment à Côme, près de la villa de George. Bons clients, Bruce Willis savoure, Vincent Cassel applaudit.



«Ocean’s Thirteen», 2007



Les vannes énormes déferlent, réalité et fiction fusionnent en roue libre. La recrue Al Pacino percute à coups de grosses allusions, de l’oscar manqué en «Parrain». A la mort de l’acteur Bernie Mac, Soderbergh décrète la fin de la saga.



«Ocean’s 8», 2018



Désormais accaparé par ses velléités expérimentales, le réalisateur a délégué Gary Ross à la mise en scène. Seul rescapé, l’émouvant Elliott Gould s’invite à la fête. Debbie (Sandra Bullock» sirote un Martini sur la stèle de son frère Danny Ocean. Paix à ses cendres.



«Ocean’s 8»

Saga (USA, 110’, 8/10). Cote: **