Les frères Dardenne fanatisent Cannes

Doublement palmés avec «Rosetta» en 1999 et «L’enfant» en 2005, les frères Jean-Pierre et Luc Dardenne opèrent un retour en force sur la Croisette. Avec «Le jeune Ahmed», ils s’attaquent au sujet brûlant de l’extrémisme islamiste à travers le portrait d’un adolescent radicalisé, monté contre ses proches par un imam fondamentaliste.

Ahmed, 13 ans, formidablement incarné par Idir Ben Addi, impressionnant de justesse, vit en Belgique chez sa mère avec son frère et sa sœur. On est très vite plongé dans l’univers de ce garçon à lunettes, un peu ingrat et à l’air sérieux. De plus en plus pratiquant, Il ne supporte pas de voir sa mère boire, refuse de l’embrasser après ses ablutions et critique vertement sa sœur qui s’habille mal.

Les choses ne tardent pas à empirer. Pris dans une spirale mortifère, il est déterminé à tuer sa prof de soutien scolaire, alors qu’elle lui manifeste beaucoup de sympathie et d’affection. Mais aux yeux d’Ahmed, c’est une pécheresse dont l’imam condamne l’enseignement. Il doit accomplir sans attendre son funeste destin.

Pas de jugement

Le duo belge, toujours préoccupé d’inscrire leurs histoires dans le réel, brossent ainsi le portrait d’un garçon endoctriné jusqu’à la moelle. Mais ils s’y emploient sans juger. «Quand on fait un film, il faut rester humble. Ce n’est ni un tribunal ni un acte d’accusation. On essaye d’aimer notre personnage et de considérer que ce qu’il vit est un malheur, même s’il a l’air heureux», expliquent les Dardenne à la conférence de presse.

Le môme est fanatisé depuis le début, mais les auteurs n’ont pas jugé bon de dire pourquoi. «Il a fait une mauvaise rencontre à un âge où il cherche ses repères, où ses idéaux de pureté se développent très fort. C’est la raison pour laquelle nous avons neutralisé le contexte socio-économique, l’idée étant avant tout de mettre Ahmed en relation avec l’impureté.»

Ce qui les intéresse n’est pas la manière dont on se radicalise, mais comment accompagner Ahmed pour tenter de le changer, d’arrêter la course au meurtre de ce gamin fermé à la bienveillance de ses éducateurs, à l’amour de sa mère. En le confrontant à sa propre mort, même si face à elle, un fanatique ne désarme pas.

«Mais cela ne nous intéressait pas de copier la réalité. En traitant ce thème, on voulait lui donner un autre éclairage. C’est pour cela que nous avons choisi un personnage qui est encore un enfant, maladroit, avec des mains potelées, des choses qui lui échappent, qui découvre aussi l’amour. Notre film raconte comment on peut le ramener à la vie. C’est un film de paix, ce qui ne signifie pas une naïveté imbécile. La vie est toujours la plus forte. Elle a toujours vaincu tous les totalitarismes.»

(24 heures)