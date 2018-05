Les souvenirs du «France» remontent à la surface

Pas question pour Andrée Roudaut de le laisser tomber. «Le France», c’est toute sa vie. De son enfance à courir sur le pont pour rejoindre son père parti à la pêche à l’autre bout du lac d’Annecy à ses années conjugales, elle qui fut l’épouse de l’«amiral», pilote de ce célèbre bateau à vapeur à aube. «Ah les escaliers du salon, qu’est-ce que je les ai aimés!» témoigne cette délicieuse aînée aux cheveux blancs, la voix emplie de nostalgie.

Andrée est l’un des personnages clés du documentaire de Stéphane Santini, ancien directeur de Léman Bleu. Mêlant témoignages et images d’archives, le réalisateur raconte l’histoire de cette embarcation, de sa conception dans les ateliers zurichois d’Escher Wyss Zurich au début du XXe siècle à son naufrage une nuit de mars 1971.

Emblème d’Annecy durant des décennies, «le France »est resté dans les mémoires. Comme l’affirme l’acteur André Dussollier, voix off du documentaire, il est «à lui seul un livre d’histoire». Et n’a pas fini d’émerveiller puisque c’est désormais son épave qui attire les plongeurs de toute la région, notamment romands. À l’image du Genevois Éric Wenger. «Il y a du monde dessus tous les week-ends», précise-t-il.

Une épave très visitée

Question de conservation et d’accessibilité. L’épave du «France» gît en effet à 42 mètres de fond. «Dans le Léman, plus profond que le lac d’Annecy, la seule grosse épave accessible est celle de l’Hirondelle, située à 60 mètres de profondeur et à 200 mètres du rivage, devant La Tour-de-Peilz», poursuit Éric Wenger. D’où le succès du «France»qui enregistre pas moins de 7000 plongées par an.

Le France est aux plongeurs ce que le Mont-Blanc est aux alpinistes, commentent les spécialistes. «Tout plongeur qui se respecte le fait une fois par an», complète Jean-Pierre Guerret, président de la Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins de Haute-Savoie. «On a l’impression qu’il navigue encore», précise-t-il dans le documentaire. Avant de faire la joie des plongeurs, le France a enchaîné les traversées, transportant jusqu’à 700 passagers à son bord.

Arrivé en pièces détachées de Zurich, il fut mis à l’eau le 13 mai 1909. Son «petit air penché», dû à un défaut de construction, participe à son charme. Comme en atteste le film noir et blanc retrouvé par Stéphane Santini dans les bandes conservées par la cinémathèque des pays de Savoie et de l’Ain ou les archives départementales et municipales.

Jusqu’à 318'100 passagers

À cette époque, le tourisme prend son élan en Haute-Savoie. On vient randonner dans les montagnes entourant Annecy. «Le France» permet alors de rejoindre le point de départ des sentiers pédestres. Il faillit d’ailleurs s’appeler Tournette, du nom du sommet dominant le lac.

En 1926, il transporte 318'100 passagers, principalement les jours de marché ou de vogues à Menthon. Son utilité n’est alors plus à démontrer. Filant sur l’eau à 23 km/h, on le reconnaît à la fumée s’échappant de sa cheminée ou à son célèbre sifflet. Véritable carte de visite d’Annecy, il accueille des hôtes célèbres tel le président de la République Albert Lebrun.

Vedette du «Dernier petit ramoneur»

Puis, comme le raconte le documentaire, dans les années 50, sa fréquentation chute. La compagnie poursuit son exploitation bien qu’un tour du lac nécessite une demi-tonne de charbon. Le bateau mythique est bientôt remplacé par une vedette diesel. Malgré un sursaut de notoriété grâce à la série télévisée «Le dernier petit ramoneur», le France est finalement lâché par la Compagnie des bateaux du lac d’Annecy. Au grand dam des nostalgiques qui tentent une opération de sauvetage à grands coups de tracts.

C’est un privé, Jean Bruel, qui le rachète en 1964. Repeint en rouge et blanc, le bateau fait son ultime traversée le 26 mai 1965, avant de jeter l’ancre dans la baie d’Albigny. Très vite, cette villa flottante finit par appartenir au paysage. Tant et si bien que sa disparition le 13 mars 1971 choque les Annéciens. Tout à coup, «il n’y avait plus de France», se souvient un journaliste face à la caméra de Stéphane Santini. «Le France a sombré», titre la presse locale.

Pour redécouvrir le France, il faut désormais plonger dans la noirceur glacée des eaux du lac ou rejoindre une des salles obscures annéciennes qui diffuse le documentaire.

«Le Franc»e sera diffusé au Pathé à Annecy vendredi 25 mai à 14h et 19h; à la cinémathèque à Veyrier jeudi 31 mai à 19h; au Nemours à Annecy vendredi 1er juin à 19h, samedi 2 à 16h30, dimanche 3 à 19h, lundi 4 à 16h30 et mardi 5 à 14h.

(24 heures)