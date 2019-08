Michel Aumont: Un éternel second rôle s’efface

Tout le monde connaît Michel Aumont sans le connaître vraiment. Pour le monde francophone, il est au cinéma ce que le refrain de variété est à la chanson: une ritournelle dont on ne saurait se passer. Son phrasé, sa dégaine, son regard taquins ont hanté le septième art français depuis les années 1970, mais également la télévision et les planches – qui l’ont vu éclore.

Né à Paris le 15 octobre 1936 d’une mère comédienne et d’un père régisseur de spectacles, Michel Aumont est engagé comme pensionnaire à la Comédie Française aussitôt diplômé du Conservatoire. Bientôt harponné par le petit écran, il sera vite remarqué par les cinéastes majeurs de son temps que furent les Michel Deville, Claude Chabrol, Claude Lelouch ou Georges Lautner. Lesquels auront surtout tendance à l’affubler d’un pardessus de commissaire (jusqu’à «Ripoux contre ripoux» de Claude Zidi, en 1990). Seul son complice Jacques Veber lui donnera successivement un rôle d’homo, de fou, de toubib puis de gangster au début des années 2000. On garde surtout en mémoire deux films pour lesquels il a été nominé aux Césars: «Courage fuyons» d’Yves Robert (1979) et «Un Dimanche à la campagne» de Bertrand Tavernier (1984).

En parallèle, Aumont n’a jamais quitté la Comédie Française dont il est devenu sociétaire dès 1965, se fondant dans le personnage d’Harpagon et raflant quatre Molières au fil d’une carrière aussi discrète qu’impeccable.