«Nicky Larson», de l’humour et des guests

L’humour potache de Philippe Lacheau, notable dans les deux volets de «Baby Sitting», possède ses fans et ses détracteurs. «Nicky Larson et le parfum de Cupidon» suit le même chemin, tout en flirtant avec la comédie policière. C’est souvent stupide mais aussi drôle et tonique dans sa gestion des gags. Tarek Boudali est inénarrable et la présence de quelques guests, dont Pamela Anderson et Dorothée, bien vue.

Comédie

(Fr., 90’, 12/14)

Cote: ** (24 heures)