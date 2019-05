Pedro Almodovar enflamme la Croisette avec «Douleur et gloire»

La célébrité d’un réalisateur se mesurant à l’importance du nombre de journalistes se pressant à sa conférence de presse, Pedro Almodovar peut s’estimer particulièrement satisfait. La foule était compacte. En plus il a reçu un accueil délirant la veille lors de la projection officielle de « Douleur et gloire », son 21e long métrage réunissant deux de ses acteurs fétiches, les excellents Antonio Banderas et Penélope Cruz. «J’ai vécu l’une des plus belles nuits de ma vie et je vous la dois », a-t-il déclare très ému et reconnaissant à un public carrément en transes…

Sélectionné pour la sixième fois en compétition à Cannes, le cinéaste en mal de Palme d’or en dépit de pronostics souvent unanimes de la critique, à nouveau totalement conquise par ce métrage considéré comme l’un de ses meilleurs, sinon le meilleur, se révèle donc sans surprise un très sérieux prétendant au trophée.

On espère qu’il vaincra cette fois la malédiction dans ce film envoûtant où il suit un cinéaste en crise autrefois adulé, formidablement incarné par Antonio Banderas, candidat plus que crédible au prix d’interprétation. Il donne la réplique à Penélope Cruz, solaire en mère jeune du héros.

Un portrait fascinant

Le bouillant Espagnol se met à nu dans son œuvre la plus intime et introspective, évoquant avec retenue et pudeur, l’amour, le deuil, la réconciliation, tournant autour de ses premières passions, celles qui sont suivi, la mère, la mort, les acteurs avec qui il a travaillé, les ruptures, les retrouvailles Entre émois et regrets il déclare son amour au cinéma, libérateur de cet enfant intelligent, sensible et malheureux, qui découvre son homosexualité

Entre les années 60, 80 et aujourd’hui. Pedro Almodovar brosse ainsi le portrait fascinant d’un homme se disant incompris, recherchant vainement l’inspiration. Un hypocondriaque dépressif se shootant à l’héroïne perclus de douleurs musculaires et de troubles de l’âme. Torturé par les affres de la création, il va pourtant se remettre à écrire.

« Nous sommes en forme et en bonne santé »

Pedro Almodovar et Antonio Banderas, son double fictionnel, ont tenu à rassurer tout le monde. A part quelques menus bobos, Ils se sentent nettement plus en forme et en bonne santé que dans le film, le comédien, client idéal, multipliant les acrobaties au photocall pour prouver la chose !

Le cinéaste a d’ailleurs tenu à répéter qu’il ne s’agit pas du récit de sa vie. «Mais ce qui arrive au personnage aurait pu se produire. Par ailleurs la famille, ma mère, le désir, la création, tout cela est important. Toutefois, si je me projette, il ne faut pas faire une lecture littérale. Je présente simplement ma façon de ressentir tous ces thèmes. En outre, à travers l’autofiction, on découvre des choses sur soi-même».

La douleur l’emporte-t-elle sur la gloire ? Almodovar tempère. «Certes la douleur est là, mais j’ai voulu la relativiser en comparaison de celle de gens qui vont beaucoup plus mal que moi, Et je montre la gloire. D’autant plus qu’elle m’a permis de faire des films les plus personnels possibles. J’ai pu devenir et rester maître de ma carrière ».

L’opus évoquant l’addiction, le maestro et ses acteurs ont parlé des leurs. Les deux principales dépendances de Pedro sont de dormir huit heures par nuit et savoir qu’il va tourner une nouvelle œuvre «Je suis donc terriblement accro au cinéma». Pour Antonio, cela change avec le temps. «Là, l’essentiel est de me retrouver moi-même. Le film m’a beaucoup aidé dans ce sens». En ce qui concerne Penélope, la famille est sacrée. «Encore davantage depuis que j’ai des enfants. Mais je partage avec Pedro l’addiction au cinéma. L’interprétation est devenue ma vie. Sur chaque tournage, je repars de zéro, même si j’ai acquis de l’expérience». (24 Heures)