Polanski relit le roman de Dreyfus

Dans les notes d’intention de «J’accuse», Roman Polanski concède: «Je dois admettre que la mise en œuvre d’une mécanique de persécution, telle qu’elle apparaît dans le film, ne m’est pas étrangère». Pensait-il à la campagne antisémite dont le capitaine Alfred Dreyfus fut victime en 1895, comme plus tard sa famille à Cracovie, ou à ses démêlés personnels avec la loi? Le cinéaste de 86 ans, considéré comme fugitif depuis 1977, par les États-Unis, n’en dira pas plus. Depuis vendredi, il se mure dans le silence suite à une nouvelle accusation de viol, refusant selon son avocat, de «participer au tribunal médiatique».

La victime présumée, Valentine Monnier, photographe, mannequin et actrice, ne souhaite pas aller en justice – les faits, qui se seraient déroulés dans le chalet du cinéaste, à Gstaad, en 1975, sont prescrits en France. Mais écrit-elle dans Le Parisien, elle tenait à porter l’affaire en place publique maintenant, en prise directe avec la sortie de ce film sur une erreur judiciaire.

Depuis, les comédiens Jean Dujardin ou Emmanuelle Seigner ont interrompu la promotion, tandis que l’actrice Adèle Haenel, au cœur d’un autre drame de viol, prescrite elle aussi, a apporté son soutien. Bref, le #MeToo à la française fait boule de neige.

Pas un bouton d’uniforme, pas une épaulette de tunique, ne dépasse dans le «J’accuse» de Roman Polanski. Mais ce film semble sans cesse coincer aux entournures de l’Histoire. Déjà parce que même si le réalisateur l’écarte, la tentation du film-miroir demeure. Voir le brouhaha vénitien autour de sa présentation à la Mostra en août, la présidente Lucrecia Martel refusant de rencontrer le cinéaste alors que son jury, quelques jours plus tard, lui remettait son prix.

Ce «J’accuse» transporte un même brouhaha d’interminables bruits de couloirs de palais, garnisons et autres bureaux, chahut historique celui-là. À l’époque, l’écrivain Émile Zola, avant de publier le fameux manifeste dans le journal L’Aurore en 1897, voit le potentiel: «Quel drame poignant, et quels personnages superbes! Mon cœur de romancier bondit d’une admiration passionnée…» L’électrocardiogramme de l’Américain Robert Harris, auteur de «D.», le roman (Ed. Plon) à l’origine du film, a sans doute lui aussi enregistré quelques soubresauts.

«D.», feuilleton réapproprié

Pour l’anecdote - mais l’affaire Dreyfus les suscite à foison, Harris et Polanski ont réalisé ensemble «The Ghostwriter» (2010). Ce thriller puissant sur un nègre littéraire, fantomatique témoin de l’histoire, fut post-produit quand le cinéaste était assigné à résidence à Gstaad, rattrapé par la justice américaine. Dans «J’accuse», ce n’est pas le malheureux Alfred Dreyfus, lui aussi reclus sur l’île du Diable, qui prend le premier rôle. À vrai dire, c’est l’antisémitisme affiché, flottant avec une inquiétante normalité dans toutes les couches de la société, des rues ouvrières aux maisons bourgeoises, qui tient la vedette.

Comme l’observe l’historien Alain Pagès (lire ci-dessous), le cinéma s’est emparé de l’Affaire pour la relire suivant l’humeur de l’époque. Il y a du roman-feuilleton dans ces destins, où le sensationnalisme des campagnes d’opinion masque ou révèle des courants de pensée plus souterrains.

Dès 1899, Georges Méliès, fort de la toute-puissante vérité des images, donne une version «reconstituée» des faits, d’autres le suivront sur ce mode «reportage d’actualités». En 1915 et jusqu’en 1960, la censure interdit toute représentation de l’Affaire Dreyfus au cinéma par crainte d’atteinte à l’ordre publique. Les cinéastes étrangers s’en mêlent alors. Voir William Dieterle en 1937, multi-oscarisé, mais interdit de Mostra, puis d’exploitation en France. Déjà aussi se profilent deux angles d’attaque, les cinéastes privilégient soit la rigueur militaire via Dreyfus, soit l’effervescence intellectuelle via Zola. Alain Pagès remarque encore d’autres constantes, tous les films prennent leurs libertés face à ce dossier fleuve. Surtout, la question antisémite est ignorée jusqu’en 1958.

Picquart, un rôle ambigu

Le nom des stars à l’affiche donne souvent l’ordre des priorités. Ici Jean Dujardin en colonel Georges Picquart, parfait homme de l’ombre sur lequel Roman Polanski se cale. Le militaire sans être antisémite, n’a pas de sympathie pour la cause juive, mais a ses anticonformismes - ainsi de ses amours avec une femme mariée. Découvrant la bavure monumentale de ses collègues, il œuvre par conviction à rétablir les valeurs de l’armée. Puis toujours plus gênant, sans doute craint-il d’être liquidé et persévère-t-il. Robert Harris effleure cette hypothèse, reconnaît aussi avoir modelé ce héros pas si idéal.

«Pour faire de l’histoire un roman, j’ai été contraint d’adapter, d’inventer nombre de détails personnels. En particulier, Georges Picquart n’a jamais écrit de compte rendu secret (ndlr. d’après «D.», son action est déterminante, plus encore que celle de Zola), il n’a donc pas pu le déposer dans la salle des coffres d’une banque de Genève. Mais un romancier peut imaginer les choses autrement.» Un cinéaste aussi.