Quand une ex-Miss Météo fait l'amour à un frigo

Une actrice ne se retrouve pas dans le rôle de l’amante d’un réfrigérateur sans quelques préliminaires. Ainsi Doria Tillier s’avance-t-elle très équipée face à «Yves» et son héroïque prototype du monde moderne. Jadis, la miss a décrypté la pluie et le beau temps durant deux ans, en grande bringue au talent plus versatile qu’un ciel de printemps. À 33 ans, la comédienne ne se fâche pas du rappel de ce bagage météorologique. «J’écrivais mes textes, je me costumais, bricolais, mettais en scène, enfin… à peu près. J’ai adoré cette approche globale du métier.» Ensuite, avec son compagnon Nicolas Bedos, la surdouée a donné une démonstration éclatante de son potentiel dans «Monsieur et Madame Adelman», fragments d’un discours amoureux transgénérationnel courant sur plus de 45 ans. Dans son dernier projet, «La Belle Époque», le couple imagine encore des voyages temporels. Ainsi équipée, Doria Tillier pouvait donc apte à dégeler une armoire frigorifique. «Je ne poursuis pas de manière consciente les films de S.-F., rigole-t-elle. En fait, ce qui me passionne, ce sont les scénarios qui questionnent les sentiments de manière inédite. J’adore la série «Black Mirror» par exemple.» Et d’ajouter in petto: «Oh, une bonne love story académique, ça m’ira toujours aussi!»

Un frigo, donc. Baptisé Yves, l’objet est doté d’une intelligence artificielle, proposé en test à un rappeur maigrichon à la rugueuse poésie macho, supervisé par So au look de sublime hôtesse façon Salon de l’auto. «Face à son testeur, le frigo passe pour un gentleman. Normal, c’est l’assistant ultime, qui a assimilé tous les codes de conduite attendus par les humains. C’est d’ailleurs ce délire de scénariste qui m’a convaincue. Parce qu’à mon avis, dans cinquante ans, un frigo de ce genre, on l’attendra encore!» N’empêche. À force d’être «algorithmé», calculé de toutes parts, l’homme n’est-il pas sujet à la petite cuisine des robots? «Moi Doria, je n’aimerais pas tomber amoureuse d’un assistant bourré d’intelligence artificielle. Mais je peux jouer avec l’idée de me taper un frigo, m’incruster dans le fantasme. Jusqu’à savoir si une passion cérébrale pourrait rendre heureux au point d’éclipser le contact physique.»

La comédienne finit d’ailleurs par flanquer un électrochoc dans une scène de triolisme évoquant les extrapolations du cinéaste David Cronenberg. «À vrai dire, j’ai été émue par l’histoire de ce frigo. Cette séquence, spécialement. D’habitude, une scène de sexe, c’est toujours gênant. J’ignore si c’est la présence de cet objet inanimé qui m’a débloquée mais là, c’était facile. J’ai joué vrai. Sans doute parce que je projetais une pensée et une âme sur ce partenaire sans qu’il me renvoie de regard critique. C’était libérateur.» Dans la vie, Doria Tillier ne cultive pas ce genre de fantasme. «Ce qu’il y a dans mon frigo? Là, je suis en plein déménagement. J’ai même dû le dégivrer au sèche-cheveux. Et pour être honnête, dedans, il n’y avait pas grand-chose, des vernis à ongles, du thé froid, des bières, un citron pourri. Le kit de base, quoi!»

Sous ses airs de girouette culminant à 1,80 m, l’artiste sait prendre de la hauteur. «J’aime dessiner, bricoler, faire des petits poèmes. Là, je suis en train d’écrire un court-métrage qui sera présenté à Talents Cannes, au prochain festival. J’ai l’ambition de mettre en scène.» Dilettante, quand même? «C’est plus compliqué. Je suis une hyperbosseuse perfectionniste jusqu’à la prise de tête. Je ne me sens pas la moitié d’un auteur. Mais je suis aussi une grosse rêveuse qui peut rester trois jours à glander assise sur une chaise au jardin.» Avec humour, elle souligne n’avoir jamais dû batailler pour être prise au sérieux. «À cause de ma taille, peut-être!» Une dernière pirouette.

S.-F. (Fr., 107’, 16/16). Cote: **