Robert Redford: «J’arrête de tourner»

Il y a quelque temps, Robert Redford nous avait parlé de son désir d’arrêter le cinéma pour se consacrer à sa passion de jeunesse, la peinture. «Malgré tout l’amour que j’ai pour ce métier, je suis un peu fatigué», avait-il confié. Et l’acteur oscarisé a tenu parole: «The Old Man And The Gun» sera sa dernière apparition sur grand écran. Robert Redford incarne Forrest Tucker dans ce film qui raconte la véritable histoire de ce criminel des années 70, célèbre pour ses braquages de banques et ses évasions spectaculaires. Écrit et réalisé par David Lowery, le film réunit également des acteurs comme Sissy Spacek, Danny Glover, Tom Waits et Casey Affleck, dans le rôle du détective qui poursuit Robert Redford.

Alors, c’est officiel? Vous arrêtez?

Je ne m’arrête pas. Je change de voie. Je fais ce métier depuis mes 21 ans, aujourd’hui j’en ai 82, mais ma vie a commencé avec l’art. J’ai mis du temps à accepter le fait d’être devenu acteur, puis réalisateur. Aujourd’hui, je veux retourner à mes origines, à la peinture. Bien sûr, je continuerai à exercer en tant que réalisateur et producteur.

Quand avez-vous décidé que ce serait votre dernier tournage?

Le film précédent, une histoire d’amour dramatique avec Jane Fonda (ndlr: «Nos âmes la nuit», basé sur un livre de Kent Haruf), était merveilleux, mais également très triste et pesant. Je voulais que le film suivant soit gai et édifiant. À l’époque, je ne m’étais pas vraiment rendu compte que ce film sortirait en pleine période de grande détresse culturelle. C’est triste à admettre, mais comme chacun le voit, les États-Unis traversent une période très sombre sur le plan politique. Et la polarisation politique que connaît notre pays, avec deux partis qui refusent d’aller l’un vers l’autre, est déprimante. Et ceux qui en font les frais et qui y perdent, c’est nous. C’est le public. C’est comme ça que je me suis dit: «Pourquoi ne pas faire un film qui remonte le moral?» Et vous savez quoi? Si ce film doit être mon dernier en tant qu’acteur, alors autant que le scénario soit joyeux!

Que suggérez-vous de faire dans la situation politique actuelle, avec un président en fonction particulièrement contesté?

En fonction… j’espère qu’il ne le restera plus longtemps! (rires) Cela fait longtemps que j’ai décidé de m’engager en faveur de la protection de l’environnement et de la nature. Que laisserons-nous à nos enfants?

Existe-t-il des similitudes entre votre caractère et le personnage que vous interprétez?

Les acteurs et les voleurs passent inévitablement du bonheur à la dépression. Jouer est pour moi un pur moment de joie au milieu des moments difficiles. Pour ce qui est des armes, le film traite d’un homme et d’un pistolet. Mais il y a une séparation entre eux: il y a bien un pistolet, mais il ne l’utilise jamais et il n’est même pas chargé. L’homme l’utilise seulement pour attirer l’attention, mais jamais pour faire du mal, car au fond, Forrest Tucker, le protagoniste, veut seulement s’amuser.

Quelle est la liste de vos souhaits?

Je n’ai aucune liste. Je vis au jour le jour, sans anticiper à l’excès. La vie est plus excitante quand tu la vis: tu fais preuve d’une plus grande conscience, tu connais ton potentiel. À mesure que tu avances, tu comprends quand et comment l’exploiter.

Parmi les nombreux films que vous avez tournés, y en a-t-il certains qui vous tiennent particulièrement à cœur?

C’est une question très difficile. Deux films m’ont particulièrement plu: j’ai adoré travailler avec George Roy Hill, et «Butch Cassidy et le Kid» (ndlr: 1969) est le film grâce auquel Paul Newman et moi sommes devenus amis. Nous nous sommes ensuite retrouvés dans «L’Arnaque» en 1973. Quand j’y pense bien, dans ces deux films tournés à quelques années d’écart, Paul et moi échangeons nos rôles. Dans «Butch Cassidy et le Kid», j’incarne le type sérieux et silencieux, bref ennuyeux, et Paul le boute-en-train. Dans «L’Arnaque» en revanche, c’est tout le contraire: je joue le personnage insouciant, et lui le calme. Je pense que «L’Arnaque» est un des plus beaux films jamais réalisés et tout le mérite revient à George Roy Hill, qui a tout fait, de la musique aux décors. Je l’ai revu récemment sur les conseils de ma fille et qu’est-ce que j’ai adoré!

Comment a évolué le milieu du cinéma depuis vos débuts, surtout en ce moment, à l’ère de #MeToo et Time’s Up?

Je ne sais pas trop, certains changements ont sans aucun doute été très positifs. Je pense au rôle de mes collègues féminines, notamment dans la production. Le fait que les femmes aient acquis plus de pouvoir représente un énorme avantage pour l’industrie. Au début, ce n’était pas ainsi, ce sont les hommes qui dominaient. Pourtant, il est primordial d’avoir un autre point de vue.

@ La Repubblica

(24 heures)