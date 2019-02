«Roma», une production Netflix, primée aux Bafta

«Roma», une production Netflix, a remporté dimanche à Londres deux des plus prestigieuses récompenses britanniques du cinéma (Bafta), celle du meilleur film et du meilleur réalisateur (Alfonso Cuaron), confirmant la place incontournable qu'occupe désormais le géant américain de la vidéo dans le cinéma.

Pour le Bafta du meilleur réalisateur, le Mexicain Alfonso Cuaron l'a notamment emporté devant Spike Lee («BlacKkKlansman»), Yorgos Lanthimos («La Favorite») et Bradley Cooper («A Star Is Born)». Dans «Roma», tourné en espagnol, Cuaron, oscarisé pour «Gravity» en 2014, dépeint son enfance dans un quartier de Mexico.

La bande-annonce de «Roma»

Rami Malek récompensé

L'acteur américain Rami Malek, 37 ans, a de son côté reçu le Bafta du meilleur acteur pour son interprétation du chanteur de Queen Freddie Mercury dans «Bohemian Rhapsody». Déjà couronné d'un Golden Globe pour ce rôle, nommé aux Oscars, il faisait face à Bradley Cooper («A Star Is Born»), Christian Bale («Vice»), Steve Coogan («Stan & Ollie») et Viggo Mortensen («Green Book»).

La bande-annonce de «Bohemian Rhapsody»

Olivia Colman primée

Côté femmes, la Britannique Olivia Colman a reçu le prix de la meilleure actrice pour son interprétation de la reine Anne dans la comédie dramatique d'époque «La Favorite», lors de cette cérémonie organisée au prestigieux Royal Albert Hall.

Nommée aux Oscars et couronnée d'un Golden Globe pour ce rôle, l'actrice de 45 ans l'a emporté devant Glenn Close («The Wife»), Lady Gaga («A Star Is Born»), Melissa McCarthy («Can You Ever Forgive Me ?») et Viola Davis («Les Veuves»).

A défaut du prix du meilleur film, «La Favorite» a remporté, outre le Bafta d'Olivia Colman, une belle moisson de récompenses: meilleur film britannique, meilleurs décors, meilleurs maquillages et coiffures, meilleure actrice dans un second rôle (Rachel Weisz), meilleur scénario original, meilleurs costumes.

Dans cette comédie dramatique ayant pour cadre l'Angleterre du XVIIIe siècle, une confidente et une courtisane se disputent les faveurs de la reine Anne (1665-1714). Entre les trois femmes va se mettre en place un schéma pervers d'influence et de manipulation dont les cartes seront régulièrement rebattues par la souveraine.

La bande-annonce de «La Favorite»

«Free Solo», meilleur documentaire

Dans la catégorie film d'animation, l'académie britannique a récompensé «Spider-Man: New Generation», dans lequel un nouvel homme araignée noir et latino, Miles Morales, prend le devant de la scène face à un Peter Parker cantonné à un rôle de mentor. Le film l'a emporté devant «Les Indestructibles 2», notamment.

Le Bafta du meilleur documentaire est allé à «Free Solo». Produit par National Geographic, le film relate la spectaculaire ascension, sans corde, de El Capitan, mur de granit du parc naturel de Yosemite en Californie, par Alex Honnold, une première qui a fasciné le monde des grimpeurs et donné des sueurs froides à l'équipe de production, inquiète de voir leur ami chuter...

La Guyanienne Letitia Wright, 25 ans, a remporté de son côté le Bafta de l'étoile montante (le seul décerné par le public), pour son rôle de Shuri, soeur du super-héros dans «Black Panther», dans le film du même nom, lauréat par ailleur du prix des meilleurs effets visuels. (afp/nxp)