Romy Schneider revit dans une fiction subtile

Sur Romy Schneider, tout a été dit, redit et souvent mal dit. Sauf dans un cadre fictionnel, comme ici dans «Trois jours à Quiberon», réalisé par la Berlinoise Emily Atef. Nous sommes un an avant le suicide de l’actrice, et le film se concentre sur trois journées durant lesquelles la comédienne suit une cure en Bretagne et accorde en même temps une interview exclusive au «Stern».

La trame est mince, elle ne comporte aucune anecdote cinématographique – pas de tournage en cours, ni en vue, ni de présence d’autres personnalités venues visiter Romy – et montre donc l’actrice dans un état naturel que le public n’est pas censé connaître, car il fait partie de l’intime. Mais ce sont surtout les contradictions d’une femme écartelée, en proie au mal-être, démangée par des névroses, en probable manque d’amour, que le film révèle. Non sans une part de subjectivité que la réalisatrice assume parfaitement, ne serait-ce que par son choix de filmer en noir et blanc ces trois journées qui annoncent le crépuscule d’une star adulée du public depuis «Sissi» et ses deux suites, adoptée par les Français depuis qu’elle fait confiance à des auteurs comme Sautet ou Tavernier.

Mais la femme est fragile comme une poupée de porcelaine. Désorientée par les anxiolytiques qu’elle ingurgite, lasse de tout, mais paradoxale dans la générosité qu’elle accorde parfois subrepticement sans prévenir. En témoigne ici une séquence étonnante, durant laquelle Romy et son entourage (sa meilleure amie et le journaliste du «Stern») sortent boire un verre dans un café de Quiberon. Des gens la reconnaissent, lui parlent, trinquent avec elle, de manière presque intrusive. Elle, elle fait plus que jouer le jeu, se donne, déborde de tendresse et d’amour, au point de paraître au bord de la rupture, au bord de ce vide qui la conduira au geste fatal que l’on sait.

L’actrice était sublime, la femme borderline. Celle qui tient son rôle, Marie Baümer, est d’un mimétisme saisissant. Elle lui ressemble jusqu’au trouble et son jeu porte sa responsabilité dans la réussite de ce portrait singulier d’une femme vulnérable. Seule voix discordante, la fille de Romy, Sarah Biasini, qui a jugé le film malsain dans sa manière de sous-entendre des mensonges. «Ça me fait mal qu’on colporte sur ma mère des choses inexactes, avec une volonté de dégrader son image», a-t-elle déclaré à France Inter. D’où vient alors qu’on en ressort avec l’image d’une Romy lumineuse et solaire? Et que s’en dégage même une plénitude, voire une certaine sérénité? Au talent de celles et ceux qui l’ont tourné, tout simplement. (24 heures)