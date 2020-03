Séries télévisées: l’heure est à la revanche des moches

Il y a trente ans, le 4 octobre 1990, huit jeunes Californiens, minces, bronzés, dents parfaites et bien coiffés, déboulaient sur nos écrans à une époque où il n’y avait pas d’alternative à la télé. Pas d’issue de secours: on était scotché. «Beverly Hills 90210», on le sait aujourd’hui, a fait des ravages sur les ados du monde entier, tous ceux qui ne ressemblaient ni à Brandon, ni à Brenda, ni à Dylan, ni à Kelly. Andrea, la petite intello à lunettes, ne comptait pas.

Héros faméliques

Et voilà que la fin des années 2010 bombarde au casting de ses séries toute une génération de petits héros faméliques et complexés, des nerds, des Asperger, des marginaux, des Stephen Hawking et des Greta Thunberg à lunettes comme ceux de «The IT Crowd» ou «The Big Bang Theory». Un peu coincés, mal dans leur peau comme les jeunes gens de «Sex Education» (dont la deuxième saison vient de démarrer sur Netflix) et de «The End of the F*** World».

Pas Ugly Betty. Pas Annette de «Premiers Baisers» avec ses couettes et ses grandes lunettes. Pas des qui se rendaient moches exprès, pour faire rire ou faire valoir les autres. Pas des caricatures, des gens normaux en fait. Des gens comme nous. «C’est pour ça que je ne les appellerais pas des héros moches, mais plutôt des héros qui ne répondent pas aux canons hollywoodiens», analyse Sarah Sepulchre, docteure en sciences sociales et professeure à l’Université catholique de Louvain, spécialiste des séries et des cultures médiatiques et populaires. «Ils ne sont plus blonds et minces, ils se tiennent moins bien, ils sont moins lisses, ils marchent moins droit. Au cinéma, on est encore loin de tout ça, mais dans les séries, quelque chose est clairement en train de se passer. Soit frontalement, avec quelqu’un comme Lena Dunham dans «Girls», qui a subi tellement de critiques alors qu’elle a été une révolution en matière de mœurs sexuelles ou d’identité de genre à l’écran! Elle a offert une nouvelle image de la femme. Et appelait un clitoris un clitoris. Si j’avais pu voir ça quand j’étais ado, j’aurais gagné tellement de temps!»

De grandes bouches et des gros nez

Dans les années 80-90, entre la frange blonde de Nicollette Sheridan («Côte Ouest») et le brushing de Bruce Boxleitner («Les deux font la paire»), il y avait pourtant déjà une série qui faisait la différence: «Les années collège», relève Sarah Sepulchre. Dans cette production canadienne racontant le quotidien d’une bande de potes dans la ville de Degrassi High, on trouvait Spike, la punkette à crête blonde, Wheels et ses lunettes de vieux, Joey et sa vraie tête d’ado, gros nez, duvet de moustache et peau grasse.

«Tous les garçons et les filles de cette série étaient les mêmes que ceux qu’on croisait dans mon école. Il y en avait de toutes sortes, des petits, des grosses, des grands, des brunes, des Noirs… Ils prenaient le bus, comme tout le monde, pas comme dans «Beverly Hills», où ils arrivaient tous les matins à l’école au volant de leur décapotable.» Depuis lors – la série s’arrêta en 1989 – et jusqu’à il y a peu, pas d’héroïnes rondes, pas d’héroïnes à lunettes, pas d’héroïnes musclées, pas d’héroïnes lesbiennes. Ou alors pas crédibles: «Dans «The L World», toutes les lesbiennes étaient canon, pas une seule butch à l’horizon!»

Seuls les Britanniques semblent avoir toujours été fans de gueules cassées. Aujourd’hui encore, ils offrent des rôles en or à des physiques atypiques comme l’extraordinaire Michaela Coel («Chewing Gum» sur E4 et puis Netflix), qui se moque elle-même de son énorme bouche, comme les copines de «Derry Girls» (série nord-irlandaise, sur Channel 4 et Netflix), dont les grimaces fileraient la honte à Jim Carrey, comme Phoebe Waller-Bridge enfin, la badass qui a fini par écrire son propre one-woman-show, «Fleabagw (adapté en série sur BBC, puis Amazon), à force de se faire recaler aux castings. On raconte qu’elle a échoué aux auditions de «Downton Abbey» parce qu’elle a fait rire le réalisateur pendant son essai, sur une scène dramatique…

Coller à la réalité

Alors bien sûr, les bombes et les beaux gosses peuplent encore la plupart des séries, de «You» à «Elite» ou «Riverdale». Même dans «NCIS», ils sont tous un peu mieux que la moyenne. Et Jay Hernandez, le nouveau Magnum, qui a débarqué le 7 janvier sur TF1, a troqué la légendaire moustache de Tom Selleck contre un tout gros paquet de muscles. Mais, dit Sarah Sepulchre, il faut les deux. «S’échapper du quotidien, c’est bien, mais coller à la réalité, c’est bien aussi. Ça fait du bien de voir à l’écran des femmes de plus de 60ans qui ne se cantonnent pas à des rôles de mamies et des personnes non binaires comme le héros de «Transparent», ce père de famille qui a décidé de changer de sexe. Évidemment, ça, ça ne passe pas sur les grandes chaînes nationales, mais sur Amazon Prime.» Elle poursuit: «Moi, j’aime Elisabeth Moss («La servante écarlate») parce qu’elle est un peu masculine. J’aime Miranda Bailey dans «Grey’s Anatomy» (la cheffe du service de chirurgie, petite, ronde et Noire). J’aime Amy, la petite amie de Sheldon («The Big Bang Theory») parce qu’après Penny la bimbo et Bernadette l’intello mais toujours blonde et sexy, une fille brune un peu enrobée, portant des lunettes, mal fagotée – et par ailleurs extrêmement intelligente – entre dans le cercle des personnages principaux.»

Sarah Sepulchre souligne enfin le petit miracle de la britannico-américaine «Sex Education», «qui brise les vieux modèles hollywoodiens mais aussi qui montre le corps et les pratiques sexuelles autrement que dans le porno. Ah, qu’est-ce qu’on aurait aimé avoir une série comme ça dans notre jeunesse!»