«So Long, My Son», ampleur et intimisme

C’est une sorte de fresque contemporaine. Elle est en partie construite autour de Liyun et Yaojun (Yong Mei et Wang Jing-chun) qui, au début des années 80, forment un couple heureux. C’est aussi l’époque où le régime vient de mettre en place la politique de l’enfant unique. Et au même moment, un événement tragique va bouleverser la vie du couple précité. On les suivra donc ainsi pendant 40 ans, alors qu’ils tentent de se reconstruire, pendant que leur destin va s’entrelacer avec celui de la Chine contemporaine. La dimension du récit, son ampleur, les lignes de force qu’il met en place, les strates tour à tour tragiques ou heureuses qu’il fait se succéder, tout concourt à donner à «So Long, My Son», de Wang Xiaoshuai, la texture d’un grand film aussi bien épique qu’intimiste.

Du réalisateur, plutôt prolifique – il a tourné une grosse douzaine de films depuis le début des années 90, dont un «Beijing Bicycle» primé en 2001 au Festival de Berlin –, on connaît relativement mal l’œuvre, mais «So Long, My Son», lui aussi primé à Berlin cette année, donne vraiment envie d’aller explorer celle-ci. L’émotion profonde que distille son film résonne avec des classiques du cinéma asiatique, en l’occurrence les chefs-d’œuvre du Japonais Ozu. Le Chinois Xiaoshuai les avait sans doute en tête lorsqu’il a mis en chantier ce nouveau film. Magnifique!

Fresque (Chine, 185’, 16/16) Cote: ***