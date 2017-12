Star Wars règne sans partage sur le box-office

Après avoir rapporté 220 millions de dollars le week-end de sa sortie aux Etats-Unis et au Canada, «Star Wars: Les derniers Jedi» a engrangé 68,5 millions ce week-end sur 4232 écrans, pour un total de 365 millions, selon des chiffres préliminaires de la société spécialisée Exhibitor Relations, et qui seront encore grossis par le lundi de Noël.

STAR WARS: THE LAST JEDI rounded up $75M int'l this weekend, $380M total. Worldwide tally is now $745M.